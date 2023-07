Yailin La Más Viral asegura que Anuel AA la golpeaba cuando estaba embarazada

Yailin La Más Viral sorprendió en redes sociales luego de asegurar que el cantante Anuel AA la golpeaba cuando se encontraba embarazada; "nunca dije nada por mi niña".

A través de sus redes sociales, Jorgina Lulú Guillemo Díaz, conocida como Yailin La Más Viral, reveló la violencia que sufrió presuntamente por parte de Anuel AA, cuando esta se encontraba esperando a su hija.

"Yo si me rio, si eres un narcisita, dile al mundo Ema, que me golpeabas embarazada. Nunca dije nada por mi niña. Pero nunca pensé que ibas a bajar así de bajo pana", comenzó.

Yailin tachó el actuar de Anuel AA, luego de que este publicara las fotografías de su hija en redes sociales: "Deja de ponerte los papeles de buen padre. Sigue y voy a subir los mensajes. Yo embarazada y cuando parí que necesito dinero pa' la renta, pa' pampers pa' la niña, pa' la leche de tuuuuu hija, tu y tu gente me ignoraban. Tú me dejaste sin un dólar, te robaste el único dinero que yo tenía a mi nombre, la ropa mía, las prendas, me dejaste sin nada", sostuvo.

Tras esto, la polémica cantante publicó una fotografía en donde dejaba al descubierto los golpes que aparentemente el cantante le propiciaba.

Como bien se mencionó, la molestia de Yailin radicó luego de que Anuel AA publicara orgulloso las fotografías de su hija en redes sociales, lo que provocó, en ese entonces, la molestia del rapero Tekashi 6ix9nine, quien no lo bajó de rata.

"Eres una rata. No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista. Es tu hija, tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada para esa niña en tres meses", escribió el rapero estadounidense.