Yahritza y su Esencia asegura que nunca quiso ofender a México

Luego de expresar su desagrado por la comida de México, Yahritza y su Esencia utilizaron sus redes sociales para disculparse con el público: "nunca fue nuestra intención ofenderlos".

Fue a inicios de esta semana cuando la agrupación Yahritza y su Esencia llamó fuertemente la atención luego de revelar su desagrado por México, en especial por su comida, argumentando que la comida de Washington era mucho mejor:

"No me gusta mucho la comida de aquí, me gusta más de dónde venimos (Washington), la neta le da un sazón que sí pica y sabe bueno", comentó Armando Martínez.

Tras esto, cientos de usuarios arremetieron en contra del grupo, por lo que, a través de su cuenta de Tiktok, Yahritza y su Esencia ofreció disculpas por lo antes dicho.

"Desafortunadamente, Armando no pudo estar aquí con nosotros, pero sí fue parte de este mensaje que les queremos dejar. Primero que nada queremos que sepan que lo que nos motiva todos los días para escribir canciones y música es el gran orgullo de tener sangre mexicana en nuestras venas, no importa dónde nacimos, somos orgullosamente mexicanos y apreciamos muchísimo el cariño del público y en especial en México", comenzó a decir Yahritza Martínez, vocalista del grupo.

Tras esto, mencionaron: “Hemos visto los comentarios recientes en las redes y creemos que ustedes, el público, tienen toda la razón, y no nos supimos expresar correctamente y, en vez de hablar de lo tanto que nos gusta el país hablamos de unos detalles que estuvieron fuera de lugar y ya entendemos eso y pues les ofrecemos una disculpa de todo corazón".

"Si ofendimos a alguien, esa nunca fue nuestra intención, nosotros amamos a México, nuestra cultura y su gente y poder ser parte de esa cultura y para nada quisimos ofender nuestra tierra", sostuvieron,

Al finalizar, agradecieron al público por remarcarles estos errores, ya que podrán ir aprendiendo más a lo largo de su carrera.