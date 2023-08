Yahritza y su Esencia muestran s amor por Argentina y los comparan con Ángela Aguilar

La agrupación de regional mexicano Yahritza y su Esencia sigue dando de qué hablar, desde hace meses están en el centro de la crítica por las declaraciones que hicieron en enero sobre su desagrado por la comida mexicana; sumado a esto, en otro video se observa un gesto de desagrado de Yahritza, la vocalista, a una bolsa de plástico que contiene refresco que le dieron en un puesto mexicano de tacos; aunado a lo anterior, en otro material, la cantante de 15 años le pide a su entrevistadora que no le hable en español, sino en inglés; aunque la agrupación ofreció una disculpa por sus comentarios sobre la comida mexicana, y dio contexto sobre los otros videos, en redes sociales no han dejado de perder seguidores.

Aunque los conciertos que darán en México siguen calendarizadas en su agenda, usuarios en redes han pedido que sean cancelados de festivales como el Arre, que se realizará en septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez; a pesar del rechazo de algunos cibernuatas, esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que el grupo se presentará en el Zócalo de la Ciudad de México el 15 de septiembre, donde también estará Grupo Frontera, ambas bandas cantan "Frágil", tema que se ha posicionado entre los más escuchados de Spotify.

¿Qué dijo Yahritza y su Esencia sobre Argentina?

En mayo, antes de sus polémicas declaraciones sobre México, Yahritza y su Esencia visitó Buenos Aires Argentina, y una de las entrevistas que le realizaron a la agrupación se está viralizando en TikTok, en ella cuestionan a los hermanos sobre su sentir al estar en un país que no conocen, su vocalista Yahritza se muestra encantada y gustosa de estar ahí.

"Está muy bonito la verdad, me encanta Argentina", expresó, mientras que sus dos hermanos coinciden en lo divertido que es viajar en familia y conocer lugares nuevos juntos; la joven, confiesa que aunque no hacen muchas cosas en los lugares nuevos que visitan, lo que sí hacen es divertirse: "No hacemos mucho, hacemos cosas divertidas, payaseando, hacemos TikTok", agregó.

Confesaron que estaban sorprendidos por lo pronto que les ha llegado la fama y el éxito: "Ha sido una aventura, estamos muy agradecidos. La verdad que no (esperaban el éxito), todo pasó bien rápido, no pensamos que nos íbamos a volver viral en TikTok, gracias a toda la gente que nos ha apoyado desde el primer día", expresó Jairo, el que hizo el polémico comentario sobre su preferencia por las alitas de pollo.

Las declaraciones positivas sobre Argentina, por parte de Yahritza y su Esencia recordaron a los usuarios a los comentarios que hizo sobre nacionalidad la cantante de regional mexicano Angela Aguilar, quien confesó que tenía 25% de argentina cuando la selección de este país jugó la final del Mundial Qatar 2022: "No te puedo explicar, porque no vas a entender; 25% Argentina, 100% orgullosa hoy, todos somos más celestes que el cielo", escribió Aguilar para celebrar el triunfo de la Scaloneta, acompañada de una serie de fotografías donde aparece en un avión luciendo un atuendo acorde a los colores de la bandera argentina.