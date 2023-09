Yahritza intenta saludar de beso a mujer y esta la rechaza

La cantante Yahritza Martínez, líder de la banda Yahritza y su Esencia, ha dado de que hablar en redes sociales, luego de que circulara un video donde se le ve siendo rechazada por una mujer al interior de un bar.

Por medio de TikTok, la usuaria @sol_vargas01 compartió el momento exacto en que la mujer hace un gesto de rechazo a la intérprete.

En la grabación se observa a Yahritza queriéndole dar un beso a una mujer; sin embargo, ella la rechaza, dejando a la cantante molesta.

Hasta el momento, el video cuenta con 1.4 millones de reproducciones, más de 58 mil "likes" y con diversos comentarios por parte de usuarios de la red social:

"No le creo ni una sola disculpa a esa tal Yahritza ", "Dinero no mata carita", "No sé quién sea esa chava, pero ahora soy su fan. Bien hecho", "En ese momento sintió el verdadero rechazo", son algunas reacciones de internautas.

¿Quiénes son Yahritza y su Esencia?

La banda es liderada por una adolescente de apenas 15 años llamada Yahritza Martínez, originaria de Yakima, Washington, pero de padre mexicanos.

La cantante reveló que, desde los cinco años, estaba segura de que quería formar parte de la industria musical, y ahora, junto a sus dos hermanos Armando y Jairo se han convertido en todo un fenómeno.

Hoy en día, el canal de YouTube de los tres hermanos cuenta con más de un millón de suscriptores y en su perfil de Spotify ya superan 11 millones de oyentes.