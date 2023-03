'Ya sé que eres priísta así es que...', reviven entrevista incómoda de López Dóriga con La Tigresa

Luego de que Irma Serrano falleciera a los 89 años, internautas recordaron en redes una incómoda entrevista que ella tuvo con Joaquín López Dóriga.

Durante el noticiero estelar, en el año 2000, “La Tigresa” fue en su faceta de Senadora para aclarar un incidente que había tenido con el entonces Senador Dionisio Pérez-Jácome.

"Quiere gobernar a los senadores, él lee antes que nada las iniciativas, y yo iba a presentar una iniciativa, y no es la primera, van tres iniciativas que me las hace perdedizas, no me da la palabra”, dijo Irma sobre Dionisio.

En el noticiero ofrecieron un pequeño fragmento del encontronazo de la senadora con Pérez-Jácome. "Mire, tanto coraje me hizo usted pasar, que ya se me fue la voz, no tengo más que dos alternativas: o despedirme de esta honorable Cámara de Senadores madreándomelo...", exclama "La Tigresa".

La actriz dio a conocer que en el Senado imperaba la discriminación hacia las mujeres, pese a que una de ellas, María de los Ángeles Moreno, era Presidente de la Cámara de Senadores.

"Mira, no quiero tocar ese punto porque ella me cae muy bien, es una mujer valiosa; sin embargo, ya la quitan, ya la ponen de un lugar a otro lugar. Yo sé que ha soportado mucho el machismo dentro de la política, pero yo no soy ella, yo al Pérez Jácome le tengo ganas. A mí por ser mujer me ha constado mucho, a mí sí me costó, no como Pérez Jácome, que le regalaron la curul", minutos después, Irma le dice frente a las cámaras a Joaquín: "ya sé que eres priísta así es que...".

Molesto, López-Dóriga la increpó sobre los partidos en los que había estado y le señaló que él no le iba a ningún partido.

-"¿Panista?", preguntó Irma Serrano. "Yo no tengo ningún partido, señora, usted que sí ha tenido partidos", le respondió López-Dóriga.

"Ah, me quisiste echar, ¿verdad? Uno, el otro, ¿cuál?", añadió Serrano y reviró el periodista diciéndole: "El PRI, señora".

Al final de la charla, "La Tigresa" remató Joaquín López-Dóriga: "Sabes cómo manejar esto, pero yo también".