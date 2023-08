'Ya quería dejarlo'; mujer termina con su esposo por 50 mil pesos en reto de TikTok

Una mujer acaparó la atención de internautas luego de tomar la decisión de dejar a su esposo por la cantidad de 50 mil pesos, todo como parte de un reto del famoso 'influencer' HotSpanish.

Dentro de la variedad de ratos que realiza el 'tiktoker' entre el público para darles dinero a cambio, le ofreció dinero a parejas por 'terminar con sus relaciones'.

Un video que circula en redes muestra a HotSpanish ofreciendo mil pesos a una chica para que dejé a su novio y aunque este primer intento no resulta, las cosas cambian cuando intercepta a una pareja de esposos que caminaban por la calle.

Igual que con la pareja anterior, el 'tiktoker' le ofrece primero la misma cantidad, aunque después mejora la oferta a 3 mil, luego 5 mil y así, hasta llegar a 50 mil pesos.

"Usted se va con nosotros y pues ya, termina con él", dice el 'tiktoker' luego de que la mujer empezará a interesarse en el reto, preguntándole exactamente a qué se refería con 'dejarlo'.

La reacción de la pareja de la mujer no se hace esperar, y aunque en un principio también lo toma a broma e incluso reconoce a HotSpanish, en poco tiempo comienza a molestarle la situación.

Y es que entre bromas, la mujer comenzó a manifestar la incomodidad que sentía al estar con su pareja, pues dudaba de la fidelidad que el hombre le tenía, ya que, según sus palabras, tenía actitudes extrañas y ni siquiera la dejaba ver el teléfono, lo que la hacía pensar que 'la estaba engañando'.

La situación tomó un entorno diferente luego de que el hombre, harto de las propuestas del 'tiktoker' y el interés de su esposa por el reto, comenzara a jalarla, lo que además dio pie a que el acompañante de HotSpanish interviniera para que no agrediera a la mujer.

Pese a que la mujer insistía a su esposo que le prestara el teléfono como una prueba de confianza y fidelidad, éste jamás cedió, lo que llevó a ella a aceptar la oferta del 'tiktoker', además de irse con él en el vehículo en el que viajaba temiendo que su pareja actuara en su contra.

La escena no tardó en generar bastante controversia entre internautas, sobre todo por la mujer de quien argumentaban que probablemente era victima de violencia.

En otro video publicado por HotSpanish, éste se reunió nuevamente con la mujer, quien le confesó que ya no quería estar en esa relación, pues además de la falta de atención, el hombre no la ayudaba económicamente y no le permitía ver a sus familiares.

"Ya quería dejarlo. Quiero empezar una nueva vida. Quiero irme, empezar un negocio con mi hermana", confesó.

Aunque el video original fue publicado a finales del 2022, recientemente las imágenes volvieron a tomar notoriedad en redes.