Ya no esperan más decesos por meningitis

Con el deceso número 41 de pacientes de meningitis, se espera que sea el último, ya no se tienen personas hospitalizadas ni en situación de gravedad, confirmó Irasema Kondo Padilla, titular de la Secretaría de Salud de Durango.

El domingo por la mañana falleció Carmen González Carrera, de 29 años, originaria del municipio de Santiago Papasquiaro, quien fue diagnosticada con meningitis en diciembre del año.

Con el deceso de esta mujer, la mortandad por este mal se elevó al 51.25 por ciento y de acuerdo a lo señalado por los directivos de la Secretaría de Salud de Durango, ya no existe nadie hospitalizado ni en calidad de gravedad.

Incluso se dejó en claro que son pocas las pacientes que en estos momentos continúan consumiendo medicamentos; sin embargo, las 39 siguen bajo observación médica al menos un año más.

Durante el año pasado, de noviembre a diciembre se registraron 29 decesos por meningitis y en lo que va de este 2023 suman ya 12 decesos.

Pero, de acuerdo a Irasema Kondo Padilla, titular de la Secretaría de Salud de Durango, se espera que ya no existan más decesos por esta causa.

Explicó que al ser ya pocos los pacientes tomando su medicamento, la mayoría está ya asintomático, pero bajo observación.

Pero si a esto se le suma que ya no se tienen pacientes graves, entonces se espera que ya no se registre una muerte más y que la cifra se quede en 41 y que las 39 pacientes todavía positivas pronto sean dadas de alta porque ya no registren algún síntoma que llame la atención.