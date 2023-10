Ya me puedo ir tranquilo porque logré reducir la pobreza: AMLO

A un año de que termine su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que ya se puede ir tranquilo porque logró reducir la pobreza y la desigualdad, además que contribuyó a "la revolución de las conciencias".

En su conferencia mañanera de este lunes 2 de octubre en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que está haciendo cosas a las que no se comprometió.

"Y me siento muy orgulloso, solo de dos cosas, de dos que ya están. Me puedo ir tranquilo mañana, que contribuí a que cambiara la mentalidad de nuestro pueblo, con la revolución de las conciencias, porque ahora nuestro pueblo está más consciente que nunca; el pueblo de México es el pueblo más consciente del mundo, con menos analfabetismo político que lo que sucede en otros países del mundo, en eso me siento muy orgulloso, junto con millones de mexicanos que hemos llevado a cabo esa transformación", dijo López Obrador

"Estoy muy a gusto por haber contribuido al desarrollo de conciencia de millones de mexicanos, Y lo segundo es que estoy muy contento porque a pesar de la pandemia se redujo la pobreza en México en el tiempo que llevamos en el gobierno, y se redujo la desigualdad, esto no lo habían logrado los gobiernos anteriores, entonces por eso ya me puedo ir tranquilo", agregó.

En el Salón Tesorería, el presidente recordó que es partidario de la no reelección, "además que hay relevo generacional".

Llamó además a sus adversarios que no coman ansias de que ya terminará su gobierno, porque, destacó, trabaja 16 horas diarias y los fines de semana para "que nos rinda el tiempo".

"Estamos iniciando la semana, ya nos falta menos para concluir el mandato que nos dio el pueblo, nos falta un año, uno o dos días menos que un año, pero que no coman ansias nuestros adversarios porque es más de un año como trabajamos 16 horas diarias, no ocho, y sábado y domingo, pues nos rinde el tiempo.

"Vamos a estar todavía encontrándonos, viendo y vamos a seguir llevando a cabo la transformación del país", dijo.