¿Ya comenzó la limpia? Jesús Corona podría haber jugado su último partido en Cruz Azul

La participación de Cruz Azul en el Clausura 2023 llegó a su fin tras la eliminación en repechaje en manos del Atlas. Además de dejar el sabor amargo en la boca de sus aficionados, se arruinó el récord de un histórico que podría abandonar la institución.

El experimentado portero José de Jesús Corona, disputó ante el Atlas su partido número 500 con la camiseta de Cruz Azul y el número 50 en fase final de la Liga MX. No solo no pudo festejar con un triunfo, sino que, al terminar su actuación en este torneo, discutirá con la directiva si renueva o no su contrato que está por terminar.

Al finalizar el encuentro, el propio Ricardo Ferretti declaró que a partir de la semana siguiente tendrá reuniones con la directiva para analizar qué jugadores seguirán en el equipo y quiénes abandonarán la camiseta celeste. En ese dilema, entran otros referentes históricos como Julio César ‘Cata’ Domínguez y Rafael Baca, quienes no tienen su futuro asegurado en el club.

Corona ha estado en el club de La Noria desde hace 14 años y ya se convirtió en uno de los máximos ídolos de la afición.

"A veces es un poco de incertidumbre (con Corona) pero creo que debe estar muy tranquilo, es un gran profesional, un referente del club, hasta que no termine el torneo valoraremos y veremos todo lo que sigue, queremos estar más concentrados en este partido y llegará el momento de platicar la situación de cada uno" había declarado para Línea de 4 en TUDN antes del partido contra el Atlas el director deportivo del club, Óscar ‘Conejo’ Pérez.