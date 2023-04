¿Y el español? Martha Higareda desata críticas al revelar que en EUA pensaba en inglés

Una vez más Martha Higareda da de qué hablar luego de confesar que, cuando se encontraba en Estados Unido soñaba en inglés, desencadenando un sin fin de críticas al respecto: "cada día Marthita se supera más".

Actualmente, Martha Higareda se encuentra promocionando su película titulada Fuga de reinas, en donde comparte créditos junto a Paola Núñez, Alejandra Ambrosi y Valeria Vera.

Fue por estas mismas promociones que la actriz mexicana estuvo con la experta en cine, Gaby Meza, con quien habló de esta nueva producción y de diversos aspectos de la guapa interprétete.

Tras esto, Gaby le cuestionó a Martha que si cuando ella se encontraba en Estados Unidos pensaba en inglés, a lo que Martha mencionó que sí:

"Yo dependiendo con quien esté hablando, ahorita estoy pensando en español, pero si estoy allá y estoy hablando con alguien que habla inglés, se me cambia el swithc y en la noche sueño en inglés más si estoy allá, y si vengo acá sueño en español".

Estas palabras desencadenaron un sin fin de críticas al respecto hacia Martha, ya que usuarios tacharon a la mexicana de “inventada” y “ridícula”, mientras que otros aseguraron que en su la respuesta no fue incorrecta.

"Pues no mamada aunque lo parezca, si pasa mucho, sobre todo el pensar en inglés porque aprende uno a no traducir en la mente sino pensar en ingles, y lo de los sueños igual si pasa y es normal al usar un idioma más que el otro en ciertas ocasiones", "Si no puedes pensar en inglés tu dominio de ese idioma es muy básico. Y si hablas mucho en ese idioma sueñas, aunque sea en parte, él", fueron uno de los comentarios que se podían leer.