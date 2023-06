¿Y Córdova, Murayama y la 'marea rosa'?

Luego de las tormentas artificiales generadas por Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, que fueron aprovechadas por opositores al obradorismo para producir marchas rosas y proclamas defensivas, ayer quedó derrotada esa magnificación catastrofista al reunirse los consejeros del Instituto Nacional Electoral con el presidente de la República y, según las versiones difundidas, hacerlo en un tono sensato, de mutuo respeto y con primeros entendimientos operativos, entre ellos el básico que se relaciona con el presupuesto a ejercer.

No puede desprenderse de ese encuentro que se hayan conjurado las posibilidades de disensos en diverso grado (lo cual tampoco sería deseable: cada uno de estos poderes tiene funciones y obligaciones distintas), pero sí parece reinstalarse el clima propicio para el diálogo, el puente de comunicación que permita procesar lo electoral sin la carga de animosidad que caracterizó el último tramo de la administración Córdova-Murayama.

Habrá de verse si esta sesión reconciliatoria significa una especie de toma de control por parte de Palacio Nacional (no deja de ser significativo que los consejeros hayan ido a la sede el Poder Ejecutivo Federal y no este al INE, o a un lugar neutral, y que la reunión haya tenido al Presidente en la dominante cabecera de una mesa rectangular) o simplemente es la necesaria reparación de puentes rotos, sin que los consejeros se allanen a exigencias guindas. Lo único cierto es que la reunión mencionada no constituyó ninguna buena noticia para la oposición a Morena y sus aliados.

Adán Augusto López Hernández dejará la Secretaría de Gobernación este viernes, para adentrarse en la contienda presidencial morenista en la que lleva invertidos recursos de diversa índole aunque con pocos resultados positivos en las encuestas de opinión. El gobernador de Tabasco con licencia, que ahora será extitular de Bucareli, parece distante de la máxima candidatura en juego y, si se considerara que la final del torneo será entre Sheinbaum y Ebrard, parecería que a Adán Augusto le correspondería como premio de consolación ser diputado federal y coordinador de su bancada o un cargo en la administración federal.

En otros carriles del corcholatómetro: Claudia Sheinbaum dará hoy su opinión sobre la persona que deberá sustituirla por acuerdo del congreso capitalino y ha anunciado que el equipo actual de trabajo continuará (se entiende así que quien tome el interinato lo hará con las manos administrativas y políticas amarradas); Marcelo Ebrard continuará tomando la delantera procesal al registrarse hoy como aspirante al 2024 y Ricardo Monreal se despidió del Senado y de su cargo de líder de bancada y de la cámara entre el reconocimiento de legisladores de Morena (no todos), pero también, significativamente, varios de oposición.

Yeidckol Polevnsky sigue sin esclarecer el destino de más de cuatrocientos millones de pesos de Morena que fueron destinados a turbias compras de inmuebles y equipos de cómputo y de seguridad cuando presidía ese partido (las operaciones fueron denunciadas penal y administrativamente por directivos que la sucedieron, encabezados por Alfonso Ramírez Cuéllar. Léase Astillero del 22 de junio de 2020: Yeidckol, investigada por Morena / Compras inmobiliarias / Clave, empresario Borbolla https://goo.su/IEnFB7I ), pero aún así ahora se ha autodestapado como seudocorcholata para tratar de alcanzar algún premio menor de consolación…

Y, mientras el verdoso Eduardo Ramírez Aguilar (autodenominado Jaguar Negro,que fue operador central de Manuel Velasco Coello como secretario general de gobierno y como líder del congreso local y que ahora aspira a ser gobernador) ha sido nombrado coordinador de Morena en sustitución de Ricardo Monreal, ¡hasta mañana, con la buena decisión de presentar a Alicia Bárcena Ibarra como propuesta presidencial para ocupar la Secretaría de Relaciones Exteriores, en cuanto deje la embajada de Chile que actualmente ocupa y en cuanto el Senado apruebe su nombramiento!