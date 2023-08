Xóchitl, sin huipil democrático

Alejandro Moreno Cárdenas consumó ayer una extraña maniobra de autoflagelación aplicada a su partido, el Revolucionario Institucional y, por extensión, al Frente Amplio por México y a la ahora virtual candidata única, Xóchitl Gálvez, despojada así de cualquier pretensión de lucir algún huipil de aparente bordado democrático.

Con el derribe de Beatriz Paredes como rival en la competencia interna se cae el tinglado de la supuesta participación señera de la "sociedad civil" (todo ha quedado en manos de los mandos partidistas), de las encuestas y la votación (todo, ahora, innecesario) y de un proceso electoral frentista cuyo resultado fue adelantado a principios de julio por el presidente de la República y ahora queda confirmado de manera machista por la caricatura de poder político (en comparación con su pasado) que representa un PRI ante cuyos saldos ruinosos se espantó la inflada construcción del "fenómeno" social y electoral xochitleco.

Extraña autoflagelación, se apuntó líneas arriba, porque a fin de cuentas el libreto seguido ayer por Alito y su lánguido equipo termina favoreciendo a Morena, sus aliados y quien gane la contienda interna 4T, siembra incertidumbre entre panistas indecisos y entre priistas no deseosos de seguir enganchados circunstancialmente con el PAN, y angosta la construcción de una legitimidad política de Gálvez y del que ahora podría ser llamado Frente Reducido por México.

A la hora de cerrar esta columna no se había manifestado Beatriz Paredes en relación con su virtual defenestración. Podría la tlaxcalteca negarse a cumplir la sentencia emitida por Alito y compañía, aunque el retiro de cuadro encaja en una "necesidad" del frentismo, su estratega económico Claudio X. González y la propia Xóchitl (permisiva, si no que promotora de ese apartamiento de paredes de su vista panorámica), que en un acto nocturno de ayer recordó que la priista no había declinado, aunque su partido hubiera decidido no apoyar a su correligionaria sino a la hidalguense de panismo sin credencial.

Además, en un mensaje en X, antes Twitter, la propia Gálvez pareció estar silbando y mirando hacia otro lado, en un domingo soleado, pues notificó su "triunfo" en la encuesta y alegremente convocó a ver hacia adelante: "Esto apenas comienza. ¡A lo que sigue! Nadie nos detendrá" (https://goo.su/EvXndtN).

Así que, ¿"sacrificio" concertado, con premio para la actriz desplazada? Cuando se conozca la postura de Paredes se sabrá si hubo división fuerte de criterios y distanciamiento, o arreglos al clásico estilo priista que beneficien de alguna manera a la sacrificada, a la que desde días atrás se ha mencionado como posible aspirante a gobernar la Ciudad de México, a pesar de que en los acuerdos frentistas originales esa postulación correspondería al PAN y aunque la senadora tlaxcalteca ya fue derrotada en urnas en anterior intención similar.

Por su parte, Alito, como se hace llamar el dirigente nacional del PRI, tuvo que renunciar a su pretensión de ocupar la presidencia anual rotativa de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. El Revolucionario Institucional tiene la facultad de proponer para dicha presidencia a quien considere adecuado, lo cual podría ser aprobado por la mayoría de diputados, pero la posibilidad de que fuera Alito quien se asignara tal cargo generó protestas como las de Layda Sansores, gobernadora de Campeche que confrontó desde su famoso programa semanal por internet a Ignacio Mier, el coordinador de los diputados de Morena, al que acusó de estar en arreglos para que Alito asumiera la presidencia de mesa antes referida.

Y, mientras en el flanco 4T, Marcelo Ebrard denunció graves circunstancias en el proceso de levantamiento de encuestas, con lo cual consiguió que se extendiera un día más dicha actividad, ¡hasta mañana!