Xóchitl Gálvez se defenderá desde el Senado de ataques de AMLO

La senadora Xóchitl Gálvez advirtió al presidente Andrés Manuel López Obrador que no está manca y se defenderá de sus ataques.

Entrevistada en el marco de la primera sesión ordinaria del Senado, se le preguntó si va a utilizar la tribuna de la Cámara Alta para hacer campaña, a lo que respondió:

"El presidente usa la tribuna para apoyar a su candidata. ¿Qué quieren que yo esté manca?, pues no. El presidente todos los días apoya a sus candidatos, desde la máxima tribuna, desde donde se deberían resolver los problemas de México, no desde donde se deban apoyar a candidatos. Hoy acaba de decir que el que gane, él lo va a apoyar. Yo voy a chambear", respondió.

La responsable de la construcción del Frente Amplio por México criticó que el mandatario haya dicho que se necesitan más que groserías para gobernar al país.

"¿Grosería?, grosería es que haya 164 mil personas asesinadas, esa si es una grosería. Grosería es que haya 50 millones sin servicios de salud. Grosería es que haya subido la pobreza extrema, 400 mil personas que están en pobreza extrema. Grosería es que no les abra puerta a las mujeres buscadoras, a las madres buscadoras, eso sí es grosería", expresó.

Dijo que no le cree a López Obrador cuando dice que no le ve futuro a la candidatura opositora.

"Entonces, ¿por qué se pone nervioso? ", señaló.

-Senadora, ¿no le queda el saco de lo que dijo hoy el presidente?

-No, yo voy como ya las dije como cohete a la Luna.

Rechazó que haya violado la ley con actos anticipados de campaña y le reviró al presidente: "Acto anticipado es que hoy el presidente diga que va a apoyar al que gane. ¿Cómo ven esa declaración? Que él va a apoyar al que gane. Él no está para apoyar, está para gobernar", recalcó.

Por otra parte, calificó como una "ceremonia patito" el acto que anunció el presidente López Obrador para entregar el bastón de mando a quien gane la encuesta de Morena para definir a su candidato presidencial.

"Ya sabemos quién es, ya le doblé la apuesta al presidente, es Claudia, ya no le busquen, eso lo sabía desde hace mucho, pero no me aceptó la apuesta. (…) Hay tiro", apuntó.