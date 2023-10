Xóchitl Gálvez propone que privados inviertan en generación de energía

Ante empresarios del sector energético, la responsable de la construcción del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, advirtió que aunque debe mantener la rectoría, el Estado mexicano no puede solo, por lo que es necesario que deje de meterle miles de millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex), empresas que han demostrado su ineficiencia, y la iniciativa privada invierta más en generación de energía.

La virtual candidata presidencial de la alianza opositora advirtió que con la actual política energética el país va al colapso, porque el gobierno está obsesionado en invertir en una refinería que ha costado tres veces más de lo presupuestado y no refina.

"Me queda claro que la rectoría en el tema energético la tiene el Estado y eso es algo que sí, no nos vamos a equivocar, pero también sabemos que el Estado solo no puede, porque entonces deja de invertir, como este gobierno ha dejado de invertir en salud, en educación, en infraestructura, en carreteras, en agua y vamos al colapso", recalcó.

Puntualizó que los mexicanos tienen derecho a tener energía barata y limpia, por lo que es indispensable que el sector privado sea generador de energía y que la CFE lo haga también, pero en una competencia leal.

"A mí me parece que esta obsesión de que la CFE sea generador es la que le está dando problemas. No tengo ningún problema que lo haga, pero que sea competitivo.

"¿Por qué le tenemos que comprar energía cara?, porque al final esa energía cara la acabamos pagando los mexicanos en subsidios", sostuvo.

La responsable de la construcción del FAM afirmó que la realidad es que "CFE es pésimo generando energía, por temas sindicales, por ineficiencias de sus plantas, por lo que quieran, entonces yo creo que tenemos que regresar a la normalidad, que suministre la energía quien sea más limpia y sea más barata, para mí eso sería la forma, y aparte de administrar bien CFE, podría tener inclusive rentabilidad como empresa y no pérdidas".