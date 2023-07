Xóchitl Gálvez, 'outsider' que amenaza con estremecer la contienda presidencial: Financial Times

Xóchitl Gálvez se ha convertido en el rival a vencer y en una competencia real para el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y Morena, con miras a las elecciones de 2024, afirma el diario británico Financial Times, que la describe como una "outsider", una "mujer hecha a sí misma, con raíces indígenas y atractivo popular".

(FINANCIAL TIMES)

"Una outsider amenaza con estremecer la contienda presidencial en México", titula el medio el artículo, para el que entrevistó a la aspirante a lograr la candidatura de la alianza opositora para las presidenciales del próximo año.

El FT recuerda los orígenes de Gálvez, una mujer "nacida en la pobreza [que] vendía dulces caseros" antes de convertirse en empresaria, activista y senadora.

"Ahora se habla de ella como una aspirante poco convencional que podría suponer una seria competencia para el partido populista Morena de López Obrador". Sus orígenes humildes, señala el diario, impiden que López Obrador pueda seguir tachando a la oposición como "burgueses mimados", como ha hecho hasta ahora.

"No hablo desde una posición de privilegio, hablo desde la experiencia", dijo Gálvez al FT. "Creo por mi experiencia personal que la gente quiere salir adelante por méritos propios. No creo, como este presidente, que aspirar sea malo", añadió.

A decir del Financial Times, Gálvez logró lo que se antojaba difícil: unir a las filas del PRI, PAN y PRD, que hasta ahora "admitían en privado que tenían pocas posibilidades frente a López Obrador".

El FT resalta que Gálvez logró por sus méritos salir de la pobreza en Hidalgo, graduarse de ingeniera informática y llegar al Senado, pero recalca que el camino a la presidencia no será fácil, comenzando porque debe terminar de convencer a la alianza de la oposición de que es la candidata idónea y evitar una fractura.

Otro factor en contra, indica, es que Gálvez no es muy conocida fuera de la capital mexicana. Pero el mayor desafío, advierte, será "la formidable maquinaria de López Obrador". Para algunos, dice el FT, la senadora se precipitó y antes que ir por la presidencia, debió buscar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y así impulsar más su figura.

En la entrevista, la hidalguense dijo estar preparada. "Soy una mujer disruptiva sin ningún miedo. Estoy disfrutando".

En particular, el medio británico señala que si en alguien puede generar más temor Gálvez, es en Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, mexicana de clase media y favorita en las encuestas para lograr la candidatura de Morena, y Gálvez. Sheinbaum, de clase media. "Yo vengo de la pobreza", dijo Gálvez en la entrevista.

Gálvez cree que López Obrador "está atrapado entre la lucha contra un mundo globalizado, sus propios ideales y la realidad económica", según dijo al FT.

El nearshoring, el traslado de la producción de China a Estados Unidos, es "la mejor oportunidad que México ha tenido en 100 años", consideró. Una que, a su juicio, López Obrador no está aprovechando.

Por lo pronto, el primer gran reto de Gálvez es reunir las 150 mil firmas de apoyo a su candidatura, superar los debates internos y salir ganadora en la votación primaria que tendrá lugar el 3 de septiembre en la alianza opositora.

Sólo una cosa, explica el FT, le molesta a Gálvez de convertirse en presidenta de México (la primera en la historia del país). "No me gustaría dejar de montar en bicicleta. El presidente debería ser una persona más. Cuando vi la serie de televisión Borgen, me encantó esa primera ministra que iba por ahí en bicicleta", dijo.