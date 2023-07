Xóchitl Gálvez espera que se emitan medidas cautelares contra el presidente tras violencia de género

Tras dar a conocer que se presentaron dos denuncias ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por violencia política de género y uso indebido de recursos públicos, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, manifestó que se espera que se emitan medidas cautelares correspondientes.

Lo anterior fue manifestado, luego de acudir a Saltillo a impartir la conferencia denominada "Derecho de Réplica" y ofrecer una rueda de prensa.

La aspirante a la Presidencia de la República por el Frente Amplio por México, dijo que seguramente las investigaciones en su contra seguirán, por lo que decidió interponer estas denuncias, al asegurar que las amenazas en su contra se han agudizado.

Explicó que las denuncias fueron presentadas en contra del presidente de la república y funcionarios de gobierno federal.

"En la segunda denuncia expongo que el presidente cuestiona mi capacidad por ser mujer y me reduce al resultado de un consenso entre hombres. Me parece muy injusto que el presidente crea que yo estoy aquí por un hombre y que no se atreva a reconocer mi trayectoria y resultado, que me llevaron hoy a estar aquí”, resaltó.

Por lo anterior, destacó que espera que el INE emita medidas cautelares; "El tono del presidente está subiendo y está usando recurso públicos de la mañanera para atacar a una persona que le está doliendo hasta el alma, que le salió de la nada y no está pudiendo controlar”, aseguró.

Aseguró que hasta el momento desconoce el motivo por el cuál el presidente está en contra de su persona, al mismo tiempo que lo acusó de ser machista.

Expuso que la presidencia de la República usó recursos económicos, materiales y humanos para la conferencia matutina y en los mensajes publicados en las redes sociales, donde se refiere constantemente a ella.

Resaltó que el presidente de la República debe estar sujeto a un escrutinio mayor cuando sus comentarios son expuestos en las conferencias mañaneras.