Wonka tiene fuerte estreno en taquilla, resalta actuación de Timothée Chalamet

Wonka debutó recaudando 39 millones de dólares en los cines de Estados Unidos y Canadá este fin de semana, según estimados difundidos el domingo, lo que reveló el poder de atracción del joven actor Timothée Chalamet.

Los musicales no han sido muy populares en los cines en años recientes, tanto así que Warner Bros. minimizó el aspecto musical de Wonka en las previsiones y se enfocó en Chalamet, el actor de 27 años de edad que se anota su segunda película al tope de la taquilla. La anterior fue Dune en 2021, que se estrenó recaudando 41 millones de dólares.

Wonka, que tuvo un costo de producción de 125 millones de dólares y se proyectó en 4,203 cines, es también la primera película grande de Hollywood tras el final de la huelga SAG-AFTRA.

Wonka dirigida por Paul King, es una precuela de Willy Wonka and the Chocolate Factory (1971) y tiene a Chalamet como un joven Wonka tratando de abrir una tienda de dulces. También está protagonizada por Hugh Grant, Olivia Colman y Keegan-Michael Key.

La última vez que Warner Bros. hizo una versión de la obra clásica de Roald Dahl fue en 2005 con Charlie and the Chocolate Factory, que contó con la actuación de Johnny Depp y debutó recaudando 56,2 millones de dólares, y eventualmente acumuló globalmente 475 millones.

Para alcanzar esas cifras, tendrá que irle bien a Wonka en la lucrativa temporada decembrina. Ha tenido buena crítica (84% “frescos” en Rotten Tomatoes) y una reacción positiva de la audiencia (“A-” en CinemaScore).

El único otro estreno grande fue Christmas With the Chosen: Holy Night, de Angel Studios, una compañía dedicada a películas de temas cristianos. Recaudó 2,9 millones de dólares en 2,094 cines.

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes de nuevo quedó de segunda al recaudar 5,8 millones de dólares en su quinta semana. La precuela de Hunger Games hecha por Lionsgate lleva 145.2 millones a nivel nacional y más de 300 millones a nivel global.

De tercera quedó The Boy and the Heron, de Hayao Miyazaki, en su segunda semana, al recaudar 5.1 millones de dólares.

La fantasiosa Poor Things, de Yorgos Lanthimos, se expandió a 82 cines y recaudó 1,3 millones de dólares. La película, que se ampliará a otros cines en las próximas semanas, está nominada a siete Globos de Oro, incluyendo a mejor comedia o musical.

American Fiction, de Cord Jefferson, se estrenó en siete cines en tres ciudades con 32.411 dólares por cine en promedio. Está nominada a dos Globos de Oro y se expandirá a 40 cines la próxima semana.

The Zone of Interest, de Jonathan Glazer, sobre la familia del comandante nazi del campo de concentración de Auschwitz, se estrenó en cuatro cines, recaudando en promedio 31.198 dólares por cine. Está nominada a tres Globos de Oro.

Las 10 películas más taquilleras de viernes a domingo en Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras definitivas salen el lunes.

1. Wonka - $39 millones.

2. The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes - $5,8 millones.

3. The Boy and the Heron - $5,2 millones.

4. Godzilla Minus One - $4,9 millones.

5. Trolls Band Together - $4 millones.

6. Wish - $3,2 millones.

7. Christmas With the Chosen: Holy Night - $2,9 millones.

8. Napoleon - $2,2 millones.

9. Renaissance: A Film by Beyoncé - $2 millones.

10. Poor Things - $1,3 millones.