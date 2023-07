Wendy Guevara y Nicola Porcella protagonizan acalorada discusión; 'eres un pen... inseguro'

Wendy Guevara y Nicola Porcella protagonizaron acalorada discusión durante su participación en La Casa de los Famosos México, esto luego de que la influencer asegurara que el peruano se hacía menos en comparación a los demás.

A través de redes sociales se comenzó a difundir un video donde se observaba al Team Infierno platicando, sin embargo, fue Wendy Guevara quien, con unas copas de más, comenzó a pedirle a su equipo que votaran por ella este miércoles: "Nomínenme el próximo miércoles, ya me tienen hasta la madre".

Fue en este momento que Nicola no dudó en responder, desencadenando que Wendy le dijera que ella no tenía la necesidad de quedarse.

"No mi amor, si tú tienes mucha necesidad de quedarte, ¡quédate!, yo no", comentó Wendy, a lo que Nicola respondió: "Yo si tengo necesidad, no me va como a ti".

La discusión creció más a tal grado de que Wendy comenzó a insultar al peruano, lo que provocó que él le pidiera que dejara de faltarle al respeto: "Yo no te estoy faltando al respeto, ¿tú crees que nadie te puede decir nada?"

Tras esto, Wendy le recriminó: "Tú me ves así, si tú me ves más grande que tú, es tu pedo". Nicola, por su parte, no dudó en responder, argumentando: "Si te sientes más grande, te sientes más grande".

"Yo no me siento, tú me haces ver y siempre me los dices. Tú te sientes minoría y dices ¿Por qué siempre me ven como menos? Porque eres un pendejo que te sientes inseguro. Yo no me siento menos que nadie, así tengan su trayectoria, lo que sea. Aquí no te hagas la víctima porque no lo eres", arremetió Wendy.

Al final, Nicola decidió soltar el tema y ya no continuar con la discusión, dándole simplemente por su lado a la influencer.

Mientras que algunos usuarios aseguraban que esta discusión habría sido censurada de la transmisión de La Casa de los Famosos México, otros internautas reprobaron la actitud de Wendy hacia Nicola, argumentando que las palabras que le dijo al famoso peruano no habían sido las correctas.

"Amo a Wendy pero no esta chido que le celebren estas cosas. Siempre termina humillando a Nicola, lo sobaja, lo trata mal, y al día siguiente se arrepiente y le pide perdón. No me causa gracia que actúe así, no culparía Nicola si le deja de hablar", comentó una usuaria. "La neta se vio demasiado soberbia, qué no se le olvide de donde vino y como era su vida antes, nicola quiere oportunidad en México y por eso esta ahí, lamentable la vd", comentó otro internauta.