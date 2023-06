Wendy Guevara recuerda que un hombre intentó quitarle la vida cuando era una niña

Wendy Guevara se ha convertido en el centro de atención durante su estadía en La Casa de los Famosos México, y es que con sus ocurrencias e historias de vida, mantiene a los participantes y al público al pendiente.

En una plática que tuvo la influencer con el conductor de televisión, Paul Stanley, recordó que cuando era una niña, un hombre la atropelló; sin embargo, en lugar de ayudarle, se dio reversa para intentar quitarle la vida.

"El cuero cabelludo todo se me partió. Se regresó dos veces para atrás, para matarme, pero dicen por qué salía más barato, pagar funeral y muerte".

La estrella de internet le mostró su cicatriz al también actor.

"Duré como seis meses en el seguro, mi mamá me cacheteaba bien fuerte, para que no me duerma, porque pierdes la conciencia", dijo.

"Un día me vi y lloré, ya podía yo caminar poquito ... Y me vi la cara y me asusté yo misma", recordó.