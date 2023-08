Wendy Guevara no ha recibido sus millones de pesos tras ganar la Casa de los Famosos: 'estoy muy molesta'

Wendy Guevara y Apio Quijano sorprendieron al revelar que los regalos que les dieron durante su estadía en La Casa de los Famosos no se los han entregado, ni siquiera los millones de pesos de su premio.

Fue hace un par de semanas cuando Wendy Guevara se coronó como la máxima ganadora del reality La Casa de los Famosos México, uno de los programas más exitosos de la televisión mexicana.

Sin embargo, a diferencia de lo que muchos se hubieran esperado, Wendy confesó que su premio de 4 millones de pesos no había sido entregado por la producción, desatando un sinfín de comentarios al respecto.

Durante un En Vivo a través de Instagram, los dos famosos comenzaron a hablar sobre las anécdotas que vivieron dentro del reality, así como los premios que les habían prometido, entre ellos un automóvil para Apio, y una pantalla y una bocina para Wendy, sin embargo, estos no han llegado aún.

"¿Y el auto? ¿Qué pasó?”, le pregunta Wendy a través de la pantalla, a lo que Apio responde: "Es lo mismo que digo yo".

Tras esto, Wendy se mostró molesta, ya que a ella tampoco le han dado los premios que le prometieron: "¿No te lo han dado? Yo estoy bien molesta con La Casa de los Famosos y Mercado Libre, no quiero ni verlos, no me han dado ni mi pantalla, ni mi bocina".

Pero, la sorpresa vendería después de que Apio le cuestionara sobre los 4 millones de pesos, a lo que Wendy mencionó: "Ay bebe, pues si no me han dado la pantalla que es más fácil de entregar, menos esto".

En cuanto al maletín que le dieron cuando ganó, donde se suponía que venía el dinero, Wendy mencionó que no había rastro de billetes: "No traía nada, era puro fomi, también les pedí que me regalaran el maletín y me dijeron que no", soltó entre risas.