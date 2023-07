Wendy Guevara lo predijo en La Casa de los Famosos; su amiga Kimberly ya no se va a casar 

Hace unos días, Wendy Guevara habló dentro de La Casa de los Famosos sobre Kimberly “la más preciosa” y sus planes de boda, los cuales acaban de llegar a su fin.

Wendy, aseguró que antes de entrar a la casa Kimberly aún tenía una relación y planes de boda con su pareja Oscar, sin embargo, imaginó la sorpresa que sería para ella, salir del reality y enterarse de que su amiga siempre no se va a casar.

“Yo hasta que vine ella todavía tenía su novio. Qué tal si salgo y dice, ‘qué crees, ya no me voy a casa’ Ojalá que no, porque yo soy la que consuela a mi comadre y yo acá encerrada”, comentó Wendy durante una conversación con Nicola Porcella.

Como si se tratara de una predicción, este fin de semana Kimberly “la más preciosa”, dio a conocer el fin de su compromiso debido a que Oscar está enfrentado problemas por su adicción al cristal.

“Ahorita Oscar está desconectado, anda mal. Pero no me importa, la vida es corta, si él ya no quiere estar conmigo se respeta la decisión.

Su consumo de droga, yo se los he dicho, mi papá es drogadicto y yo también lo era, ¿creen que le voy a tapar a Oscar? (...) últimamente había estado consumiendo cristal, es una adicción muy fea eso, yo intenté salvarlo y no quiso, pues lamentablemente él ya está grande y sabe lo que está bien y lo que está mal.

Sí lo quiero mucho porque viví con él mucho tiempo, convivió con mi familia y todo, yo lo voy a dejar que agarre aire, que se le baje el avión y después hablar”, contó Kimberly durante un live en redes sociales.

Pese a la preocupación que muestra Wendy por su amiga Kimberly, “la más preciosa” aseguró que su mente está tranquila después de terminar su compromiso, además de que está muy enfocada en el trabajo, ya que se le ha visto mucho en los pasillos de Televisa debido a sus participaciones como parte de los panelistas de La Casa de los Famosos México.