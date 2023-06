Wendy Guevara explica en La Casa de los Famosos México como surgió su famoso meme

Wendy Guevara está dando mucho de que hablar con su participación en La Casa de los Famosos México, cada una de sus experiencias y pláticas han provocado todo tipo de reacciones entre los habitantes.

La famosa influencer contó como fue que surgió su famoso meme.

La imagen de La Perdida haciéndose una trenza mientras hace gestos de disgusto, le ha dado la vuelta a las redes sociales.

Según contó en La Casa de los Famosos, el meme nació en una transmisión en vivo, en donde estaba junto a su amiga Paolita Suárez, también de Las Perdidas.

Wendy dijo que Paola se estaba bañando y le estaba mostrando su cuerpo, ante lo que Guevara reaccionó con ese gesto.

"Yo me estaba maquillando en un espejo de un baño, estaba un baño muy chiquito", dijo La Perdida.

"Mi amiga dijo: Ay deja me baño. Yo estaba en un en vivo y se pasó y me hacía con el p$to así, y me hacía Wendy quieres, en el en vivo, yo le dije: Ay que asco", les relató a sus compañeros, quienes rompieron en risas.