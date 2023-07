Wendy Guevara dice estar triste porque le prohibieron sus juguetes en La Casa de los Famosos

La irreverencia de Wendy Guevara ha hecho que se convierta en una de las figuras más populares dentro de "La casa de los famosos México" en donde entró con una maleta llena de artículos personales, sin embargo hubo algunos objetos con los que la producción le prohibió estrictamente ingresar.

"Yo me quería llevar mis juguetitos sexuales porque me gusta a veces jugar con mi cuerpo, pero obviamente eso no me los dejaron pasar porque puede que alguien por ahí los vea y se les antoje", declaró en entrevista previo a su ingreso al reality.

"Tengo varios juguetes sexuales, varias cosas en donde uno introduce su órgano reproductor masculino", expresó sin pudor la influencer quien hasta el momento no ha recibido ni un voto dentro del encierro.

La youtuber que todos los días da mucho de qué hablar por su estancia en este reality de Televisa también nos contó detalles de lo que llevó en su maleta para vivir esta experiencia rodeada de 60 cámaras y 80 micrófonos.

"Llevo varios cambios de ropa, por el momento unos 19 o 20 cambios, llevo vestidos, zapatos, unos ocho o nueve pares, igual se me termina la ropa o ya me harté de esa ropa y espero que me manden más.

"Creo que tengo que decirle a la Jefa, hacerle una petición si me la hacen, ya me mandarían más ropa, pero mientras le daría vuelta a todas mis garras, no me importa", mencionó la youtuber.

Lo que de plano no pudo haber faltado fueron las cremas y pasta de dientes, incluso llevó shampoo por si las dudas no les daban en este programa, en donde dijo que no siente tener claustrofobia.

"Al hacer mi maleta pensé ‘yo creo que nos van a dar shampoo, aún así llevé’, hasta les marqué para preguntarles si me llevaba toallas ¿tú crees? Toallas para secarme el pelo y me dicen ‘cómo crees, las toallas nosotros te las damos, yo estoy toda tonta".

¿Qué consejos recibió de sus amigas "Las perdidas"?: Antes de entrar no tuvo la oportunidad de ver en persona a Kimberly Irene "la más preciosa", pero a través de llamadas le dijo que esperaba que le fuera bien.

"La última vez que la vi me dijo que me cuidara mucho y que le echara ganas y Paola (Suárez) es quien más me habló, la otra perdida, me dijo que Dios me bendiga, eso es muy lindo, a veces uno ni pone atención en esos detalles y nada más estás pensando en lo que traes en la mente, ahí como pendeja", expresó.

Wendy Guevara se ha posicionado como una de las participantes favoritas para ganar "La casa de los famosos México", no sólo por el apoyo recibido por parte de sus fans, sino por lo que han opinado habitantes de la casa como Poncho de Nigris, Raquel Bigorra y Apio, quienes han coincidido con que Wendy debería ganar el reality.