Wendy Guevara de Las Perdidas rompe el silencio tras el asesinato del influencer Kevin Kaletry

Wendy Guevara de Las Perdidas rompió el silencio y habló sobre lo ocurrido en su conferencia de prensa, esto luego de que asesinaran a balazos al influencer Kevin Kaletry.

Aseguró que ya no hablará más sobre este tema por miedo a que haya represalias.

"Pues la verdad a todos nos da miedo, yo la verdad casi no quiero tocar el tema porque la verdad no sé yo que tipo de gente sean", comentó durante su encuentro con la prensa. “Yo nunca había vivido esto, nunca he tenido una experiencia de ver a una persona muerta a un lado de ti".

Wendy comentó que ella no conocía al joven de 23 años, sino que más bien sería en ese lugar donde se conocerían todos.

"La verdad que triste, yo ya no quiero tocar más el tema (también) por la familia del chico, porque aunque yo no lo conozca, ni conozca a la familia, pues es una vida, y hay que respetarlo", sostuvo.

"Estoy asustada, yo creo que todos los influencers que estábamos aquella tarde nos asustamos bastante, apenas nos íbamos a conocer todos".

Cabe destacar que, en torno a este caso, ya se detuvo al presunto asesino de Kevin Kaletry, sin embargo, la otra persona que venía con él logró huir. Por el momento se desconocen las razones de este ataque.