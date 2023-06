Wendy Guevara cree que por ser trans no va a ganar La Casa de los Famosos México

Wendy Guevara no es consciente del alboroto que hay entre sus seguidores por su estancia en "La casa de los famosos México", la youtuber, que saltó a la fama en 2017 por el viral video de "Las perdidas", se ha convertido en una de las favoritas para ganar los 4 millones de pesos, mucha gente que ni la conocía, ahora la sigue, les causa gracia sus ocurrencias y su sinceridad al hablar abiertamente de su identidad y de los temas trans; aunque es mucho el apoyo para Wendy, ella no se ve en la final y mucho menos como ganadora, se sinceró al decir que las mujeres transexuales nunca han ganado nada.

Wendy, que comparte la casa con famosos como Paul Stanley, Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Raquel Bigorra, Emilio Osorio y Apio Quijano, entre otros, ha ido ganando adeptos por su sentido del humor y por defender lo que piensa, el click que ha hecho con casi todos los habitantes, entre ellos Emilio Osorio, ya le trajo frutos, pues el productor Juan Osorio ya le prometió una telenovela.

Poncho de Nigris, el peruano Luca, y el integrante de Kabah, Apio Quijano, consideran que Wendy puede ser la primera mujer trans que gane un reality de este tipo.

Aunque su nombre se ha vuelto tendencia en redes desde hace ya casi un mes, que iniciaron las transmisiones de "La casa de los famosos", Wendy Guevara ve lejana la posibilidad de ser finalista y considera imposible ganar el reality, así se lo confesó a Apio Quijano, quien, por el contrario, consideró que Wendy podría ganar y cambiar la historia de la televisión en México.

"No sé si esté mal en lo que pienso, pero ¿cuándo has visto que una trans gane un reality o algo?, no, yo nunca, siento que no, por eso digo que ‘no no voy a ganar’, porque una trans nunca ha ganado nada, sería un escándalo, ay, dirían ‘la jota que ganó’", expresó Guevara mientras arreglaba su ropa.

Apio Quijano admitió que si ganara "La casa de los famosos México" sería algo fuera de serie, pero confesó que merece ganar por la persona tan linda y especial que es: "Más allá de ser trans, eres Wendy, y eres una personalidad bien padre, tu personalidad es lo que está padre".

Wendy se mostró incrédula ante la opinión de Apio, sin embargo, reconoció que hay personalidades fuertes en la casa, como Emio, Raquel Bigorra, Poncho y Bárbara Torres, incluso, dijo, el propio Apio Quijano.

"No es que yo me sobaje, o que no crea en mí, sí creo en mí pero nunca se ha visto en la televisión abierta eso, jamás; también está difícil, hay mucha gente muy fuerte".