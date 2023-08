Wendy Guevara aún no ve ni un peso de los 4 millones que ganó

Con un triunfo que quedará marcado para la historia de la televisión, Wendy Guevara, la destacada influencer, se alzó con la corona en el aclamado programa "La casa de los famosos". Tras 10 días de aislamiento en el desafío, Guevara no solo logró cautivar a la audiencia, sino que también se llevó a casa el codiciado premio de cuatro millones de pesos.

Desde el instante en que se sumó a la competencia, la celebridad de internet se convirtió en el epicentro de la atención, y los momentos que compartió con la audiencia la elevaron rápidamente al estatus de favorita entre el público. Además, logró mantener a sus seguidores pegados a la pantalla con sus momentos llenos de diversión y ocurrencias.

Previo a que se diera a conocer al finalista del reality, Wendy confesó que utilizaría el premio para poner una tortillería o un negocio a sus padres para que ellos no tuvieran que seguir trabajando, además compartió que quería hacer donativos para personas con quemaduras en el cuerpo y hasta se ofreció a prestarle dinero al competidor Nicolla Porcella para que pague sus deudas, situación a la que él se negó. Por otra parte, desea terminar de pagar su casa.

Sin embargo, parece que todos estos planes deberán esperar, ya que recientemente reveló que aún no ha recibido los fondos. ¡Te contamos!

¿Por qué Wendy Guevara no ha recibido los cuatro millones de pesos?

A través de una reciente transmisión en vivo, la influencer respondió a algunas preguntas de sus seguidores. En este sentido, compartió que el proceso para recibir los cuatro millones de pesos implica ciertos trámites previos.

"Hermanas, el premio todavía no me lo van a dar. Hay un proceso cuando se trata de premios de la televisión o realities", expresó en el video que también se compartió en TikTok.

Pese a que en la última emisión del programa, llevada a cabo el 14 de agosto pasado, se capturó el momento en que la influencer tomaba el maletín con su premio, parece ser que esto fue solo un símbolo representativo del dinero real.

"Quiero aclararles eso. Ahorita traigo ahí más o menos lana, pero 'no ando presumiendo'. Ni voy a andar de inventada queriéndome dar una vida que no puedo darme", subrayó.

Luego, reiteró que aún no puede disponer de los cuatro millones, aunque añadió que planea disfrutar de unas vacaciones.

"Les diré algo, voy a realizar un viaje y ambos viajes que tengo planeados son regalados. No me avergüenza decirlo", compartió con su característica franqueza.

En medio de las especulaciones acerca del premio y debido a que su mejor amigo, el modelo venezolano Marlon Colmenarez, ha sido objeto de rumores sobre su interés en la fama y el dinero de la celebridad, además de la preocupación manifestada por los fans de que pueda gastar su dinero en él, Wendy Guevara aclaró la situación.

"Sé que hay personas que se preguntan por qué Marlon. El proceso del premio es extenso. Gané gracias a ustedes, a todos los que me apoyaron. Del dinero no se hagan ideas que no son, hermanas", concluyó.

Aunque todavía no ha definido bien qué destino le dará a los recursos, lo cierto es que una parte irá a manos del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

También tendrá que pagar los gravámenes correspondientes por lo que le pagaron por permanecer hasta el último día en La Casa de los Famosos.

En México, todas las personas que tienen un ingreso deben pagar impuestos y cumplir con todas las obligaciones como cualquier contribuyente.

El artículo 137 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), establece que se considerarán ingresos, la obtención de premios, los que se deriven de la celebración de loterías, rifas, sorteos, juegos con apuestas y concursos de toda clase autorizados legalmente.

Sin embargo, debido a que Wendy es residente del estado de Guanajuato, no solamente pagará el impuesto federal, sino también el estatal por ese concepto.

Tasas que deberá pagar

De acuerdo con la ley del ISR, el impuesto por los premios de loterías, rifas, sorteos y concursos, organizados en territorio nacional, se calculará aplicando la tasa del 1% sobre el valor del premio sin deducción alguna.

Lo anterior, siempre y cuando las entidades federativas no graven con un impuesto local dichos ingresos o el impuesto establecido no exceda del 6%.

Hay que recordar que Guanajuato aplica una tasa estatal del 6% de impuesto para los ingresos obtenidos por premios, rifas, sorteos o concursos.

De tal manera que Wendy tendría que pagar de impuestos el 1% por el gravamen nacional y del 6% por el impuesto estatal, es decir el 7% sobre los 4 millones de pesos que se ganó.