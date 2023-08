Wall Street cierra en rojo y el Dow pierde un 0.45 % tras la rebaja de Moody's a bancos

Wall Street cerró este martes en rojo y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, perdió un 0,45 % después de que la agencia Moody's rebajase la calificación de una decena de bancos regionales estadounidenses y pusiese en revisión la nota de otras entidades más potentes.

Al término de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones bajó hasta los 35.314,49 puntos, mientras que el selectivo S&P 500 se dejó un 0,42 %, hasta 4.499,38, y el índice compuesto del mercado Nasdaq retrocedió un 0,79 %, hasta 13.884,32 unidades.

La decisión de Moody's, anunciada a última hora del lunes, afectó a la cotización del sector bancario desde la apertura y arrastró al resto de un parqué que ya había visto pérdidas generalizadas la semana pasada.

Al final del día, sin embargo, los bancos lograron moderar sus caídas -que al inicio de la jornada habían sido bastante fuertes, con muchos dejándose entre un 3 % y un 4 %- y terminaron con retrocesos limitados.

Entre los afectados directamente por la rebaja de la agencia, M&T Bank se dejó un 1,41 %, Pinnacle Financial un 2,12 %, Commerce un 0,86 %, Old National Bancorp un 1,56 %, Webster Financial un 0,91 % o Fulton Financial un 2,19 %.

De los bancos que Moody's puso en revisión de cara a una posible rebaja de su calificación, Bank of New York Melon perdió un 1,32 %, State Street un 1,60 %, Truist Financial un 0,55 % y US Bancorp ganó un 0,27 %.

La gran banca también logró limitar las pérdidas con el paso de la sesión bursátil y al cierre los retrocesos no fueron demasiado grandes: JPMorgan Chase (-0,56 %), Citigroup (-1,46 %), Bank of America (-1,91 %) y Wells Fargo (-1,29 %).

En conjunto, el sector financiero perdió hoy un 0,87 % y lideró las caídas junto a las empresas de bienes no esenciales (-0,87 %) y las de materias primas (-1,05 %). En verde sólo cerraron el sector sanitario, (0,78 %), de servicios públicos (0,49 %) y el energético (0,49 %).

Entre los treinta valores del Dow Jones, las mayores bajadas fueron para Salesfroce (-2,07 %), Goldman Sachs (-2,05 %) y Travelers (-1,32 %), mientras que los mejor parados fueron Amgen (3,11 %), Disney (1,50 %) y Apple (0,53 %).

Este martes continuaron presentado resultados empresariales más empresas estadounidenses, con United Parcel Service (UPS) como la más destacada.

La mayor empresa de mensajería del mundo perdió un 0,88 % en bolsa tras informar de ingresos más débiles de lo esperado y reducir su perspectiva de facturación para todo el año.

En otros mercados, el petróleo de Texas subió hasta 82,92 dólares el barril y, al cierre bursátil, el oro bajaba a 1.959,4 dólares la onza, la rentabilidad del bono estadounidense a diez años retrocedía al 4,026 % y el dólar ganaba terreno frente al euro, con un cambio de 1,096.