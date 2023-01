Voz del Dihablo

A punto de terminar el primer mes del año, me enfrasqué en la infructuosa y eterna discusión sobre si la buena música está muerta. Que si ya no hay grupos que hagan buen rock y todo se limita a lo hecho antes del nuevo milenio.

La culpa es mía, por engancharme con alguien que se quedó atorado en los 70, cuando todo (evidentemente) era más orgánico. Quise explicarle que tenía que ir más allá de la superficie, porque su primer error es que le llama "música actual" a lo que escuchan las masas, al reguetón, a lo que sale en la tele y predomina en la radio. Y de ahí, creo que se derivó nuestro malentendido.

Poco antes de que 2022 terminara, llegué a la tercera y más reciente producción de White Ward, titulada False Light. Es una verdadera obra de arte la que se aventaron estos ucranianos que, de no ser por la tecnología, no sé cómo los hubiera conocido o cuánto hubiera tardado en hacerlo. Sus primeros dos trabajos también son de alta calidad, explorando un ambiente "post black metal", con la inclusión de algunos elementos jazz; un saxofón, por ejemplo.

El disco te manda de un lado a otro, desde lo más pesado y ruidoso a la armonía que produce el instrumento de viento. Mágico. De otro mundo. De igual forma, en los últimos meses del año pasado, una banda como Soilwork, que en sus inicios me atrajo por su cercanía con el "death" melódico tan característico de la escena de Gotemburgo y que luego dejé en el olvido por sus coqueteos constantes con el "metalcore", editó Overgivenheten. El disco más reciente de estos suecos fue escrito y grabado en tres sesiones, entre enero y diciembre de 2021. Cuenta con 14 canciones y un tiempo de 65 minutos.

Sin salir de lo que son sus raíces, Soilwork se permite explorar una diversidad musical bastante amplia, desde temas pesados, melódicos, tempos moderados y dos un interludios con guitarras. Es un excelente disco que merece ser escuchado una y otra vez a detalle; seguro encontrarás sorpresas, fuerza y riqueza vocal.

Quedan un par de trabajos más de 2022 de los que no hemos hablado. Por hoy, solo dejaré sus nombres: Thousand Eyes - Betrayer (metal melódico) y Persefone - Metanoia ('death metal' progresivo). Muy recomentables ambos.

Pero volvamos a 2023. Obituary fue el primero en levantar la mano con un contundente álbum; como los buenos vinos, llegó Dying for Everything para demostrar que los de Florida siguen vigentes. Avanzemos. Originarios de Finlandia, …And Oceans presenta su sexto álbum: As in Gardens, So in Tombs, una colección de 10 temas que te enganchan desde que comienza.

Esta banda, creada en 1995, maneja una combinación de 'black metal' sinfónico e industrial con algunos toques de electrónica (cada vez resulta más difícil clasificar a los que hacen arte). Lo que hay que decir es que el disco es poderoso, creativo y con una alta calidad en ejecución.

Otros que están de regreso: Overkill, quienes a través del sencillo The Surgeon, comienzan la promoción de lo que será su siguiente disco: Scorched (a la venta a partir del 14 de abril). ¡Es ni más ni menos que el vigésimo en su discografía! La "aguardientosa" voz de Bobby Ellsworth no tiene fecha de caducidad. Esa es la primera buena señal. Bajo el sello de Nuclear Blast, Scorched estará disponible en diferentes presentaciones: CD, casete fluorescente limitado, vinilos de colores… Overkill incluyó a Exhorder y Heathen a su gira europea: "Scorching The Earth".

Ahora vámonos al "black", con una de los invitados a la séptima edición del México Metal Fest: Enslaved. Ellos lanzaron el sencillo (o EP de cuatro canciones) Forest Dweller. Los noruegos siguen con su progresivo "black /viking metal" en lo que será su duodécimo álbum: Heimdal.

Todavía tengo un par de recomendaciones. Oathbringer y su sencillo Hall of the Slain. Son originarios de Serbia, tienen apenas un álbum publicado (2022) y en este 2023, acaban de lanzar el tema y video mencionado. Están entre el "power" y "thrash" y en sus letras hablan de mitología y Tolkien. La segunda es Unearth, con su 'single' The Wretched; the Ruinous, "metalcore" de los Estados Unidos. Aquí, culpan a la humanidad por la destrucción del planeta y la crisis climática. El respectivo video fue grabado en Japón.

"Bonus": mucho más relax (por si lo anterior les hizo mucho ruido), tenemos a Maneskin y su tercer disco (primero en inglés) Rush! Rock alternativo de Italia, fresco, ligero, por momentos pop y "hard rock'". Para pasar un buen rato.

Si este pequeño repaso por algo de material reciente no habla de calidad musical, no sé qué más hay que hacer. Aquí hay bandas nuevas y bandas viejas haciendo buen "rock" en pleno 2023. Claro, en algunos casos se ayudan de la tecnología para crear, si no, ¿de qué sirve avanzar en el tiempo?Siguen abiertos los canales de la comunicación: La Música del Dihablo [Facebook y YouTube]; @VozdelDihablo [Twitter e Instagram].