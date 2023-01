Voz de Palco

Comenzó la Liga MX, aún eclipsada por el pasado Mundial, pero sobre todo por la misma liga; ¡Qué manera de "esconder" partidos a través de las diferentes plataformas digitales que abundan hoy en día! Ya no se sabe cuándo o por dónde van a pasar el partido de cada equipo y, para terminarla de amolar, en la primera jornada hubo dos que tuvieron que posponerse: uno por el mal estado de la cancha (increíble) y otro por la ola de violencia en Culiacán. Así nuestro país, así nuestro futbol.

Santos no comenzó nada bien en casa, aunque dicen algunos que no jugó tan mal. Yo la verdad no sé bien qué decir; no pude ir al estadio y al quedarme en casa, preferí ponerle más atención a la última semana de la temporada regular de la NFL. Sin embargo, tuve el tino de cambiarle tres veces al futbol justo en el momento de los goles.

Fernando Gorriarán se ve bien vestido de tigre, aunque eso, como era de esperarse, moleste a los aficionados laguneros. Los Tigres han armado un buen equipo, con mucha experiencia y además con un técnico serio que ya puede presumir par de títulos en el balompié nacional. ¡Aguas con estos felinos! Mientras que los albiverdes corrieron con la "mala suerte" de recibirlos en la primera jornada, ¿dónde estaba un Querétaro, un Mazatlán?

Hoy, los Guerreros serán anfitriones otra vez, ahora de los Pumas, una escuadra que parece tendrá garra durante este semestre. El día y horario luce idóneo para que haya una buena entrada en el Corona y se practique buen futbol. Santos Laguna no puede dejar pasar otra oportunidad; en casa, tendrá que salir muy concentrado a buscar los primeros puntos del torneo. Lógico, sí, pero en verdad es importante que lo haga. Adelanto un 2-1 a favor de los Guerreros.

La afición, desde ya, se siente desesperada. Primero porque otra vez no hubo refuerzos a tiempo. El mercado no ha cerrado traspasos, pero cada vez se ve menos claro; saltan nombres por todos lados, medios chicos y medios grandes los replican sin que ninguno logre atinarle. El buen Lalo Fentanes sale a decir lo poco que puede decir al respecto, porque seguramente él tampoco está muy enterado del tema y en las redes todos se crucifican entre sí. Así comenzó el torneo anterior, con un Santos que pintaba para el desastre y terminó en los primeros lugares de la tabla.

De nuevo, prefiero esperar unas 5 jornadas para ver el rumbo de cada equipo. Rayados, por ejemplo, llamado a la grandeza con el plantel que maneja, cayó 1-0 en casa ante las modestas Chivas. El equipo que cumplió fue Pachuca, goleando en su presentación al pintoresco Puebla. Poco a poco, se irá viendo quiénes serán los protagonistas y quiénes, las decepciones. Por ahora, no le veo el caso a hacer corajes; no hay que olvidar que califican 12 de 18 a la fase final por el título. Aún hay mucho tiempo.

Además, qué flojera estar semana a semana buscando canales y plataformas que cobran extra por ver el futbol mexicano, sobre todo en enero y parte de febrero, tiempo en el que la NFL se postra ante nosotros de manera gratuita por televisión nacional. ¿Para qué sufrir con un torneo que recién comienza y es costoso cuando puedes disfrutar de las emociones que solo se ven en la postemporada de los emparrillados? Sé que son deportes distintos, pero lo que hace la Liga MX es abrir esa posibilidad a los aficionados que aún no terminar de explorar.

No dudo que poco a poco nos tengamos que acostumbrar a pagar para seguir el futbol de casa. Por lo pronto, prefiero "sacrificar" un San Luis - Necaxa y aventarme una serie en Netflix. En su defecto, está el futbol italiano, neerlandés, alemán, español o inglés más al alcance (y, sobre todo, de mejor nivel).

Así que mientras la Liga esconde sus partidos, buscando exprimirle hasta el último centavo, las posibilidades se abren ante nuestros dispositivos. Hay que mantener el ojo abierto. Se viene el Abierto de Australia, la NBA sigue con su temporada y pronto, muy pronto habremos de conocer los dos rivales que protagonizarán un Súper Domingo más. Pare de sufrir y cambie de canal.

Soy @Foko_54 en Twitter. También respondo en @Champs_MX [Twitter, Instagram, Facebook].