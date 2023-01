Voz de Palco

Hoy, comienza la ronda divisional de la NFL. Sentimientos encontrados comienzan a adueñarse de las conciencias de sus aficionados; se sabe que por un lado se vienen los mejores encuentros, mientras que, inevitablemente, la temporada muere. El fin se acerca.

En apariencia, los favoritos están claros: Kansas City sobre Jacksonville, Filadelfia sobre Gigantes, Buffalo sobre Cincinnati y San Francisco por encima de Dallas. Quizá este último sea el juego más peleado, digno del horario estelar (domingo por la tarde). Además, tanto Cowboys como 49'ers cuentan con dos de las más numerosas aficiones en nuestro país. Se trata de un duelo que se ha postergado durante décadas en playoffs, pero ahora se vuelven a encontrar.

Si la "lógica" se impone, avanzarían los cuatro locales. Pero en la NFL, y en el deporte en general, la lógica no siempre hace su chamba. Eso es lo bonito del deporte y lo que nos mantiene pegado a él. Basta recordar lo que le hizo Jacksonville a Los Ángeles Chargers hace una semana. Hay quien aún tiene pesadillas; apuestas, quinielas y "parlays" se derrumbaron como un castillo de naipes empujados por un mínimo soplo. Quien se desconectó ese día del juego, se perdió un gran regreso. Quienes le tuvimos fe al "joven" equipo de Florida, atestiguamos historia. Y la vida no se detiene.

Eliminado ya mi equipo (que prometía al inicio de la campaña) me queda decantarme por alguno, para seguir viendo con mayor interés. Esta "liguilla" solo se da una vez al año, no como la MX, y eso le da más valor a sus aficionados. Este año, me decanto por los Jaguars. Y no porque me guste irme con el "débil", el "patito feo" o el "caballo negro". Nada de eso. Se trata de algo más banal, pero que puede redituar en dividendos: me tocó en la quiniela. Así ha estado mi suerte por estos días. Ni modo; a darle, mis "Jaguares".

Un dato importante para estos partidos es que ninguno de los 8 mariscales de campo titulares llega a los 30 años de edad. Trevor Lawrence, de "Jax", apenas tiene 23, al igual que el sorprendente (y emergente) Brock Purdy, con los "Niners". Jalen Hurts, de "Philly", tiene 24; Daniel Jones, de NY, 25. Joe Burrow ("Cincy") y Josh Allen (Bills), de 26, terminan siendo los "experimentados", junto a Patrick Mahomes (KC) y Dak Prescott, de 27 y 29, respectivamente. Adiós a las "vacas sagradas", no fueron requeridas esta vez. No más.

Tom Brady, el "inmortal", se tuvo que conformar con nada, luego de una temporada mediocre (mejor se hubiera quedado con Gisele). Mientras que Aaron Rodgers ya no sabe ni para dónde apuntar. Para destacar, está el caso de Mahomes, que ya tiene anillo de Super Bowl, y Burrow, que también sabe lo que es llegar al "Súper Domingo". De ahí en más, todos tienen el sueño intacto, inmaculado.

Por su parte, el reto para Prescott no es sencillo: Dallas tiene una racha de siete partidos perdidos en playoffs cuando llega como "underdog". Su última victoria fue precisamente ante su rival de este domingo, los 49'ers, en el juego por la Conferencia Nacional de 1992.

Hay otros dos contendientes del Este de la NFC: Eagles y Giants. El choque entre estos dos también es de pronóstico reservado, muy a pesar de que Filadelfia dominó la serie en la temporada regular. Jale Hurts va regresando de una lesión importante y en los juegos más recientes no se le ha visto con la confianza que se le conoce. Aunque seguramente no querrá ser sorprendido en estas instancias y buscará demostrar por qué fueron los sembrados número 1 de la Nacional.

Es tiempo de apostar y emocionarnos. De disfrutar este fin de semana. Dejar de lado a la novia/esposa (o meterla a la inercia de la vibrante liga estadounidense). Prepararse con botana, bebidas, carne asada. Dejar la Liga MX para después, esa puede esperar.

El domingo por la noche se conocerá a los cuatro equipos que sigan con esperanzas de levantar el preciado trofeo, de cara a las finales de conferencia.

Luego, serán solo dos los sobrevivientes. Una semana de descanso, con la nueva modalidad de Pro Bowl, para finalmente el 12 de febrero, honrar al nuevo equipo que gobernará los emparrillados más famosos del mundo, por lo menos hasta el próximo año. Pasión y talento nos espera este sábado y domingo.

¿Le seguimos? Me encuentras como @Foko_54 en Twitter. También respondo en @Champs_MX.