Voz de Dihablo

A sus 74 años de edad, Ozzy Obourne por fin hizo un alto. El cantante anunció a través de sus redes que su estado de salud no le permitirá cumplir con la gira que tenía en puerta junto a Judas Priest. Es normal, era justo y necesario que el "Príncipe de la Tinieblas" se sentara en su trono a contemplar al resto de los mortales; ¡Bastante has hecho con llegar tan lejos, Ozzy!

No importa que a muchos jóvenes, muy jóvenes (y despistados), su nombre "no les diga nada". No importa que ignoren quién es Black Sabbath. Al hablar de Mr. Osbourne, estamos hablando de una leyenda. Una leyenda que comenzó a escribirse en Birmingham, Inglaterra, tres años después de que terminara la Segunda Guerra Mundial.

Por aquella época, los habitantes de esa ciudad industrial estaban destinados a ser trabajadores de una fábrica, terminar en la cárcel o, en su defecto, convertirse en una estrella de rock. John Michael Osbourne, como es su nombre real, terminó en la cárcel a los 18 años por delitos menores, luego de haber abandonado la escuela. Para su suerte, una vez afuera, conoció Geezer Butler, quien lo invitó a cantar en su banda. Luego se les unirían Tony Iommi y Bill Ward para completar la primera alineación de lo que se convirtió en Black Sabbath. Ellos no lo sabían (o tal vez sí), pero estaban a punto de cambiar el rumbo del rock para siempre.

Los cuatro ingleses en ese entonces tenían una idea clara de lo que querían. Buscaban sonar más "pesado" al rock convencional. Con letras oscuras, en medio de un ambiente perturbador, terrorífico. Querían sobresalir y para eso sabían que tenían que romper el molde. Tony Iommi, quien había perdido parte de sus dedos en un accidente de fábrica, le dio el toque perfecto a la música que necesitaban crear.

En 1970, Black Sabbath editó su álbum homónimo, el cual fue un éxito comercial desde el primer momento. Seis meses después, repitieron la fórmula con Paranoid, su segundo álbum, y otros 5 meses después llegó Master of Reality. Ozzy Osbourne grabó en total 9 álbumes con Black Sabbath, 8 de forma consecutiva y el último, luego de una separación de 35 años.

En 1980, Ozzy Osbourne decidió probar suerte como solista, rodeado siempre de grandes músicos, entre los cuales se destacaron guitarristas como Randy Rhoads, Jake Lee o Zakk Wylde; bateristas de la talla de Tommy Aldridge, Carmine Appice, Randy Castillo, Mike Bordin o Tommy Clufetos; bajistas como Rudy Sarzo, Mike Inez, Jason Newsted, Robert Trujillo o el mismo Geezer Butler; y tecladistas como Don Airey, John Sinclair o Rick Wakeman.

A pesar de su vida de excesos, el carisma de Ozzy lo mantuvo siempre en el gusto de sus fans. Sus últimos dos discos, los sacó al mercado entre febrero de 2020 y septiembre de 2022, dentro de una extensa discografía de 13 piezas, más recopilaciones y álbumes en vivo. A Ozzy, junto a Black Sabbath, se le atribuye el nacimiento del 'heavy metal', y su influencia en otros músicos se ha extendido hasta nuestros días. Cuenta con el respeto y admiración generalizada.

La idea de tener que decir "hasta aquí" no le agrada al músico inglés, según expresó. Y más allá de que la gente ordinaria siempre suponemos que el primer motivo que tienen los artistas para seguir haciendo giras a una edad avanzada es el dinero, creo que no es el caso del "Príncipe". Cuando realmente se ama lo que se hace, el deseo de seguir permanece latente. Ozzy Osbourne ha demostrado en incontables ocasiones que es un apasionado por la música, desde su niñez.

Afortunadamente, me tocó verlo sobre el escenario, solo para constatar el magnetismo que tiene con el público. Fue el 26 de octubre de 2013. Las luces de un atestado Foro Sol se apagaron para escuchar la voz de Mr. Darkness. Bastó que balbuceara un par de palabras para que el suelo de la Ciudad de México comenzara a vibrar. No exagero, la tierra se movió con los gritos y saltos de los miles de fanáticos presentes.

Lo demás fue todo un show. Cuatro músicos de primera clase sobre el escenario, creadores del sonido que cambiaría la vida de millones de personas a partir de su álbum debut. Ozzy, a paso lento, se movía de un lado a otro. Gateaba, se echaba una cubeta de agua en la cabeza, arengaba a la gente, no dejaba de cantar ni bendecir; "God bless you!", repitió en dos o tres ocasiones.

Tres años después, Sabbath volvió a venir al mismo foro, para aquellos que quisieran repetir el mejor concierto de sus vidas o para los que no tuvieron oportunidad en 2013. Un par de años más tarde, se dio la última presentación en México de Ozzy, en un famoso festival, ahora en solitario. Ozzy Osbourne ha tomado la decisión correcta. Es tiempo de posesionarse en sus aposentos y disfrutar desde la barrera; su leyenda está escrita.