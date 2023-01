Voz de Dihablo

La banda de "death metal" de Florida Obituary se convirtió en tendencia en Twitter el pasado viernes 13.

Aquí hay dos noticias: la primera es el motivo y la segunda, la presencia en ese selecto y transitorio listado (no es común que suceda con una banda de metal extremo). El viernes pasado, salió al mercado la undécima producción discográfica de esta icónica agrupación, titulado Dying of Everything, una colección de 10 temas nuevos ejecutados con gran maestría.

Desde finales del año pasado, ya se habían adelantado un par de cortes del nuevo álbum, que, desde la portada, deja ver una atmósfera un diferente a la acostumbrada. El álbum comienza con todo desde el primer "track", Barely Alive, una demostración rápida y furiosa de la vigencia de la banda, pero pronto el disco toma un ritmo "semilento" que no se aleja para nada de sus raíces. Y así se la llevan durante 45 minutos, más o menos.

A finales del año pasado, escribí en este espacio sobre la reciente presentación de Obituary a la que asistí (Monterrey). Se convirtió en la cuarta ocasión (si mal no recuerdo) en que presencio su show en directo y nunca me ha decepcionado. A pesar de que, considero, fue un espectáculo corto en tiempo, los hermanos Tardy tienen la fórmula exacta para hacernos pasar un buen rato a sus seguidores. Sin buscar descubrir el hilo negro, llega este álbum para confirmar que aún tienen suficiente creatividad para escribir nuevos temas, sin que suene a un disco igual al anterior pero, al mismo tiempo, sin que suene muy diferente.

Tal vez la banda no ocupe emplear demasiadas notas en sus canciones y creo que ahí radica parte de su encanto: con poco, logran hacer un producto que convence. Dying of Everything pasa, en instantáneo, a formar parte de una robusta colección en la discografía de la banda que no tiene desperdicio alguno. De paso, se convierte en el primer disco del año (al menos entre lo más conocido).

Seguramente entre sus planes estará darle promoción al nuevo "bebé", aunque en la agenda tendría que aparecer primero Europa, luego de que el año pasado lo hicieron de este lado del Atlántico. Ojalá el siguiente año, tengamos de nuevo la oportunidad de estar frente a un escenario donde se presente Obituary con estos nuevos temas.

Mientras tanto, la banda sueca In Flames lanzó el lunes un nuevo sencillo, Meet You Maker, de lo que será su álbum Foregone (que estará listo para el mes que viene, 10 de febrero). Anders Friden y sus muchachos regresan con ganas al estudio, toda vez que ya vieron de lo que son capaces 5 exmiembros de la banda reunidos en el proyecto The Halo Effect. Los temas que hasta hoy se han dado a conocer a manera de EP así lo confirman, con un In Flames que por momentos quisiera recuperar algo de su esencia perdida.

Foregone retoma un ritmo más veloz, puesto que vivimos en un mundo "muy acelerado", según explica Friden, y está dividido en 12 cortes. Se convertirá en su decimocuarto álbum de larga duración, en una carrera que rebasa ya los 30 años de trayectoria. Actualmente, la banda se conforma por: Friden en la voz, Bjorn Gelotte (guitarra) Chris Broderick (guitarra), Tanner Wayne (batería) y Bryce Paul Newman (bajo).

De igual forma, Insomnium alista lo que será Anno 1696, su novena producción de estudio (larga duración). Los finlandeses ya dejaron ver el single White Christ, en colaboración son Sakis Tolis (Rotting Christ), un tema de más de 6 minutos a medio paso, con un toque épico y que al mismo tiempo se convierte en (presumiblemente) la canción más violenta de todo el disco. La letra de las canciones del disco están basadas en una historia del bajista y vocalista del grupo, Niilo Sevanen.

Así, tres grupos (muy a su estilo) abren 2023. Obituary demostrando la vigencia de lo "old", In Flames buscando retomar el camino e Insomnium, fieles a su ambiente melancólico, agregando esfuerzos que lleguen para sumar. Todo este nuevo material estará en diferentes y coquetas presentaciones para satisfacer a los complicados fans del metal.

Pronto (24 de febrero, a la venta), conoceremos más sobre Host, el proyecto al día de Nick Holmes y Greg Mackintosh (Paradise Lost). Por lo pronto, está disponible el 'single' My Only Scape.

