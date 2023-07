Voy con Xóchitl

Como ya he dicho aquí, pacientísimo lector, lectora, no soy politóloga. Con mi opinión sólo ejerzo el derecho que me concede vivir en una democracia. Siento la necesidad de manifestarme, especialmente ahora que el presidente ha soltado la jauría y, cual perros hambrientos, las corcholatas se disponen a todo para quedarse con el hueso mayor; incluso a traicionarse ellos mismos, como sucedió con Marcelo Ebrard. En algún momento tuve la expectativa de que, si no era nombrado candidato, renunciaría a Morena con la seguridad de que otros partidos le ofrecerían su apoyo.

Por su trayectoria política, su comportamiento moderado, la precisión con que representó a nuestro país en foros internacionales a los que nuestro presidente se negó a asistir (imagino que por temor a verse disminuido y sin entender nada), Ebrard resultaba la mejor opción; hasta que, en un intento de mostrar lealtad y cercanía con el presidente, ofreció, en caso de ganar las elecciones, crear una Secretaría de la Cuarta Transformación. Para arrodillarse mejor, ofreció la dirección de esa supuesta Secretaría a Andrés López Beltrán, hijo del presidente, quien a través de un comunicado público, hizo saber al excanciller que no tiene ningún interés en el ofrecimiento. Entiendo que en la guerra todo se vale, pero la propuesta de Marcelo me pareció una penosa abyección.

En cuanto a las otras corcholatas, veamos: con su sonrisa impostada y las ropas étnicas (que le quedan como a un santo dos pistolas) Claudia ofrece una imagen completamente falsa. Es indudable que la señora Sheinbaum es una mujer inteligente y preparada que, sin embargo, hasta ahora no se ha atrevido a proponer una sola idea propia. Copia calca de su patroncito, además de desabrida y espuria, Claudia resulta decepcionante.

Adán Augusto López, tercero en discordia, parece ser un hombre sereno, preparado, con un discurso aceptable y el abrazo fraterno del patrón; aunque resulta bastante sospechosa la arrogancia de declinar los cinco millones de financiamiento que ofrece la dirigencia de Morena a cada una de sus corcholatas para recorrer el país en búsqueda de ganar la encuesta que derivará en la candidatura presidencial. En una muestra de su nobleza y generosidad, don Adán ha pedido que ese dinero se destine a las comunidades marginadas de Metlatónoc, Guerrero, y Huayacocotla, Veracruz, porque él financiará la campaña de su propio bolsillo. Es de suponer que Don Augusto es millonetas y que gana más que el presidente. ¿Será banquero?, ¿empresario? En cualquier caso sería saludable informar al pueblo bueno y sabio de dónde proviene su fortuna.

Y, entre toda la contaminación política que padecemos, de pronto una mañana desperté con la buena nueva de que Xóchitl Gálvez manifestó su intención de candidatearse para la presidencia. ¡Ella sí va! Una bocanada de aire fresco. Al fin una voz auténtica que surge del Valle del Mezquital y llega hasta la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde Xóchitl se titula para ejercer su carrera y convertirse en una exitosa empresaria.

Mujer valiente, empática, a la que respalda una sólida experiencia en el servicio público y un discurso creíble. Su sonrisa es espontánea y natural, tiene una real vinculación con la gente y una fuerte identidad formada en su lucha contra la pobreza y la injusticia social, que ella misma ha padecido. Conoce el México profundo y vulnerable, no tiene cola que le pisen, y su lucha desde diferentes trincheras de la vida política del país la acredita como la mejor opción para la presidencia de México. Por todas esas razones, yo voy, tú vas, nosotros vamos con Xóchitl.