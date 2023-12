'Voy a jubilarme, ya no quiero tomar tantas pastillas', señala AMLO ante el 2024

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que está cerrando su ciclo y se jubilará. Dijo que no debe haber tanto amor por el dinero y el poder, y hay que saber retirarse a tiempo.

"Me voy a jubilar, me voy a retirar por varias razones, primero porque soy partidario del sufragio efectivo, no reelección. No creo en el "necesariato". Pienso que ya cerré mi ciclo, estoy por cerrar un ciclo. Si algunos gobernantes se hubieran retirado a tiempo, no hubieran terminado como tiranos", expresó AMLO.

En conferencia de prensa, añadió que quiere cuidar su condición física y ya no tomar tantas pastillas.

"Uno no es Dios, somos mortales. Ahora con la ciencia vivimos más que antes, pero no se trata nada más de vivir más años, se trata de que lo que vamos a vivir más, si nos lo permite el creador, la ciencia, que vivamos bien, no llenos de achaques. Ya no quiero tomar tantas pastillas, va uno con los médicos y pastillas para todo. Si uno tiene posibilidad de hacer ejercicio, una alimentación más tranquila, no comer tarde, mal pasarse se dice, que es lo que nos pasa a nosotros, los que estamos en esta lucha, a veces comemos a las 5 o 6 de la tarde", comentó AMLO.

El presidente también manifestó que está convencido de que, después de que termine su gobierno, se le dé continuidad a su proyecto de transformación y que no se frenará para volver a la antigua política de sexenios pasados.

En conferencia de prensa matutina, López Obrador señaló que tiene confianza de se consolidarán obras que se han creado y se crearán otras que faltan en todo el país.

"Yo tengo confianza de que va a mantenerse la misma política hacia adelante y se van a consolidar todas las obras, se van a ampliar las obras, se van a realizar otras obras que hacen falta en todo el país (…) Yo espero que esa política continúe".

"Yo deseo que se le dé continuidad a este proyecto y estoy optimista, no estoy preocupado, pesimista, de que ya vamos a terminar nosotros y que ya todo se va a frenar, detener, se va a volver a la antigua política, a la vieja política, esa donde todos los intereses cuentan menos el interés del pueblo. No. Estoy convencido, estoy seguro de que va a haber continuidad con cambio", dijo AMLO.