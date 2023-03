Visita de AMLO deja beneficios en Durango: Villegas sobre contratación de 265 plazas en sector Salud

El gobernador, Esteban Villegas, dijo que la visita del presidente, Andrés Manuel López Obrador, dejó un apoyo en materia de salud importante con 265 nuevas contrataciones de médicos y enfermeras; de esas plazas 159 son de La Laguna.

"Les comparto un gran logro de la visita del Presidente a parte de lo del Agua. La Comarca Lagunera yo creo que estaba olvidada desde hace varios años en el tema de salud y todo un equipo del INSABI junto con un equipo del Estado durante un mes detectamos que en las unidades donde debe de haber un doctor, una enfermera, un dentista nos hacían falta alrededor de 262 contratos en todo el estado de los cuales 159 caen en la Comarca Lagunera entre enfermeras, doctores, dentistas, psicólogos, dependiendo de las unidades y vamos a abrir la convocatoria para poder contratar a los 159 ya tenemos los contratos para que todas las unidades de primer nivel estén al 100% y puedan darle un buen trato a toda la gente de la Comarca Lagunera", dijo el gobernador.

Mencionó que deben ser médicos y enfermeras titulados con cédula profesional independientemente de los pasantes con lo cual espera tener una cobertura al 100% en el tema de la atención médica en el primer nivel.

Explicó que en este rubro, la atención se divide por etapas: en la primaria son las unidades de salud en función con un médico general odontólogo y químico, que son el primer contacto, segundo nivel, incluye área de ginecólogo, pediatra y cirujano, en tercer nivel, con subespecialidades como neurocirugía y ortopedia, espacios que se espera tenerlos cubiertos en este mismo año, señaló.

Dijo que se cuenta con el respaldo del presidente, Andrés Manuel López Obrador, a través del equipo del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).

Villegas dijo que se trata de una primera etapa de 52 plazas para Durango, a Gómez Palacio 159 contratos, Santiago Papasquiaro 26 y Rodeo 26, conforme a cada jurisdicción.

Mas Inversión

(DIANA GONZÁLEZ)

Destacó que habrán de invertirse 500 millones de pesos para mejorar la infraestructura en salud, donde sobresale la compra del tomógrafo del Hospital General de Gómez Palacio, el cual tuvo que volverse a comprar en sustitución del anterior que nunca se puso en operación y que por esa causa se echó a perder, así como la adquisición de un acelerador lineal.

"El aparato para realizar resonancias no hizo nunca un solo disparo y estando nuevo se desvieló y no pudieron arreglarlo porque alguien no lo calibró y se le salió el helio y se pegaron los fierros y no hizo un solo disparo y qué triste pero ya compramos el equipo y cuesta alrededor de 300 millones de pesos y junto con el acelerador lineal que no teníamos y que ya tenemos y la idea es que a finales de marzo y principios de abril poder entregarle a la Comarca Lagunera tanto el acelerador lineal para el tratamiento de cáncer de manera específica. Hay una inversión de alrededor de 500 millones de pesos en todo lo que vamos a entregar", dijo el mandatario quien aseguró que se perdieron cientos de millones de pesos en el aparato que por una negligencia se echó a perder en la anterior administración estatal.

También dijo que se abrirán los quirófanos "y vamos a tener el hospital y los centros de salud al 100% además de que el 100% de medicamentos no debe de faltar en ni un solo lugar en las unidades que le corresponden al gobierno del Estado a partir de los primeros de abril", aseguró.