VIRAL: Se burlan de 'tiktoker' por confundir el perejil con flores

Una 'tiktoker' recibió burlas por parte de internautas luego de que compartiera un video en el que 'confunde' el perejil con flores.

Desde la cuenta @nosoyfrancelyalvarely en la red social china, Pau, como se identifica la usuaria, dijo haber recibido un ramo de flores por parte de un repartidor, el cual le cobró 5 pesos que supuso era la propina.

"Acabo de abrirle a un repartidor así super randoom y me trajo unas flores. Yo creo que nacen después, pero me las trajo. Y me dijo 'son 5 pesos', y yo de 'ay bueno, pues es la propina, ¿no?', porque pues obviamente alguien me las envío".

En comentarios usuarios no tardaron en hacerle saber que en realidad era un ramo de perejil y no flores como creía, lo que la ha llevado a ser blanco de varias burlas.