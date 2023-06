VIRAL: Reportan 'criaturas de 3 metros' en Las Vegas y la policía responde ¿Qué era?

Recientemente en redes sociales se volvió viral la llamada que una familia oriunda de Las Vegas realizó a la policía, pues reportó la presencia de invasores 'no humanos' en su patio, acompañando su testimonio con un video que exhibe a una supuesta criatura de 3 metros de altura.

El suceso se da luego de que otros habitantes de la ciudad reportaran el avistamiento de objetos luminosos volando o cayendo desde el cielo, fenómeno que se ha presentado, según los vecinos, desde finales de abril.

Una de las más recientes llamadas a la policía por parte de un vecino, aseguraba que había visto a 'criaturas humanoides' en el patio trasero de su casa, con la peculiaridad de que dichos seres contarían con una altura aproximada de tres metros.

"Hay como una persona de 8 pies, y al lado hay otra, y tiene grandes ojos y nos mira, sigue ahí (...) Lo juro por Dios, esto no es una broma. Son muy grandes, como de 8, 9 o 10 pies de altura, no lo sé. Parecen alienígenas, tienen ojos grandes y una boca grande, con ojos brillantes. No son humanos, no son 100% humanos", se escucha decir al hombre que reportó a la supuesta criatura en su llamada a la policía.

Ante esto, agentes de policía acudieron al lugar de los hechos, donde vecinos aseguraron haber visto a las criaturas en el patio de la casa.

Por su parte, los oficiales señalaron que pese a que el reporte pudiera parecer 'extraño', estaban interesados en lo ocurrido debido a que en días pasados uno de ellos habría visto 'una luz extraña en el cielo'.

"Esto puede sonar como una pregunta realmente tonta, pero ¿vieron algo caer del cielo? (...) Normalmente lo descartaría como nada, sin embargo, dado que uno de mis socios dijo que también lo vio, esa es la única razón por la que lo estoy investigando más a fondo", dijo uno de los oficiales a los vecinos.

Además de la llamada, surgió en redes un video que exhibe a una supuesta criatura deambulando entre la vegetación, cerca de una casa.

¿Qué es la criatura que aparece en el video?

Pese a que las imágenes otorgarían veracidad al testimonio de los vecinos de Las Vegas, lo cierto es que se desconoce su legitimidad, pues habrían sido hechas a través de edición digital.

Cabe destacar que en la llamada se habla de dos criaturas y no una, como se observa en el video, detalle que también desmentiría las imágenes, o cuando menos aclararía que no están ligadas al reporte oficial.