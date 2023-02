'Si alguien me quiere tocar, le digo no'; maestro encanta la red con canción contra el abuso infantil

Un profesor ha acaparado la atención de internautas luego de que se difundiera un video en el que enseña a sus pequeños alumnos de preescolar a protegerse del abuso sexual a través de una canción.

Se trata de un joven maestro de Jalisco que, a base de canciones y juegos, busca concientizar a los niños sobre los peligros a los que pueden verse expuestos, enseñándolos a decir 'no' al abuso sexual.

"Si alguien se me acerca y me quiere tocar, yo le digo no, y cuento sin miedo lo que me pasó", dice la canción que el profesor canta junto con los pequeños.

Las enseñanzas del maestro han sido aplaudidas en redes, pues el abuso infantil es un problema bastante común en México, ya que nuestro país ocupa uno de los primeros lugares en violencia sexual contra niños, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).