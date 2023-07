VIRAL: Papá le organiza fiesta a su hijo pero la mamá no se lo presta

En redes conmovió la historia de un padre que organizó una fiesta de cumpleaños para su hijo, sin embargo, la mamá del pequeño no se lo quiso prestar.

Chopper Gomez Rdz, como se identifica en Facebook, compartió fotos de su amigo y la fiesta que éste le organizó al pequeño, señalando que había sido la madre del niño la que no había permitido que padre e hijo pudieran convivir en la celebración.

"No te preocupes carnal Dios sabe porqué hace las cosas. HOY NO TE PRESTARON A TU HIJO. Pero pues los niños no tienen la culpa de las malas decisiones de nosotros los padres. Pero los hijos crecen y se dan cuenta de todo. Ánimo aquí estamos acompañándote a pesar de que no te prestaron a tu hijo".

En las fotos se ve al padre recargado en una mesa visiblemente triste, mientras al fondo se aprecian varios regalos que estaban destinados para el niño.

En comentarios varios se solidarizaron con el padre, lamentando que en muchas ocasiones la ley favorece a la madre sobre la patria potestad de los hijos.