VIRAL: Joven asegura que Kim Kardashian 'la salvó' de morir tras recibir disparos en un tiroteo

Una mujer ha llamado la atención después de que comenzó a circular en redes sociales un video en el que narra como fue que un "bodysuit" de la marca Skims de la empresaria e influencer, Kim Kardashian, le salvó la vida tras recibir cuatro disparos en un tiroteo ocurrido en Año Nuevo.

Según contó, la faja creada por Kim, la ayudó a no desangrarse al ser ajustado.

"Kim Kardashian me salvó la vida", dice la mujer en un video compartido en su cuenta de TikTok, @honeygxd.

"Este año nuevo me dispararon cuatro veces. La noche en que me dispararon estaba usando bajo mi vestido un bodysuit moldeador de Skims. Me apretaba tanto que literalmente evitó que me desangrara. Yo lo recomiendo, definitivamente voy a comprar algunos más, es decir, debería usarlos diario, es como una armadura para mujeres", agregó.

"Llámenle fe o Jesús, pero voy a llamarlo Kim, definitivamente voy a llamarlo Kim", concluye.

Por supuesto, el video ha recibido todo tipo de comentarios, tanto positivos como negativos.