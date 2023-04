VIRAL: Captan a niños semidesnudos corriendo entre tumbas de panteón en San Pedro

Por medio de Facebook, una mujer compartió un video que grabó en un panteón de San Pedro, Coahuila, pues en éste aparecen un par de niños semidesnudos y descalzos corriendo entre las tumbas.

De acuerdo a Ángeles Quezada Lozano, quien compartió el material en la red social, los hechos se dieron durante los primeros días de abril, cuando ella, en compañía de su familia, fueron de visita al cementerio a visitar la tumba de una familiar por su aniversario luctuoso.

Sin embargo, mientras estuvieron en el camposanto se percataron de la presencia de un par de infantes, un niño y una niña, los cuales Ángeles señala que estaban descalzos y que el varón no traía playera, sólo unos calzoncillos.

Y es que según Ángeles, al momento de su visita no había nadie más que ella y su familia, por lo que la situación le pareció extraña.

"Vimos unos niños jugando entre las tumbas, no había otra familia en el panteón, no había nadie más que nosotros, eran un niño y una niña, el niño no traía puesta ropa más que un calzoncito, tampoco traía zapatos. Nos dio miedo y nos fuimos. No digo que sean fantasmas pero estuvo raro", escribió Quezada en su publicación.

Aunque algunos han preferido irse por el lado sobrenatural, otros buscan una explicación más lógica como que eran un par de niños jugando y ocultándose entre las tumbas.

(FACEBOOK)

(CAPTURA)