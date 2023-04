Violencia armada en EUA deja 12 muertos

La violencia armada en Estados Unidos dejó este fin de semana al menos 12 muertos y medio centenar de heridos en tiroteos registrados en seis entidades.

Los hechos se dieron casi una semana después de que un hombre abrió fuego y asesinó a cinco empleados en un banco de Louisville, Kentucky, mientras transmitía en vivo en Instagram. Asimismo, a finales de marzo una persona transgénero le quitó la vida a tres menores y tres adultos en una matanza en una primaria de Nashville, Tennessee.

Al menos siete tiroteos se registraron este fin de semana en seis entidades de Estados Unidos: New Jersey (2), Arizona, California, Kentucky, Hawaii, Alabama, de acuerdo con Gun Violence Archive, una página web que monitorea estos sucesos.

El hecho que dejó más víctimas tuvo lugar en Alabama. Allí, cuatro personas murieron baleadas y 28 resultaron heridas en la fiesta de cumpleaños de un adolescente.

Entre los asesinados se encontraba Philstavious "Phil" Dowdell, un estudiante de último año de preparatoria que tenía planes para jugar futbol americano universitario con la Universidad Estatal de Jacksonville y estaba celebrando el cumpleaños número 16 de su hermana.

El tiroteo estalló el sábado alrededor de las 22:30 horas en un estudio de baile en el centro de Dadeville.

Durante dos conferencias de prensa ayer, el sargento Jeremy Burkett, de la Agencia de Cumplimiento de la Ley de Alabama, no respondió preguntas. No dijo si un sospechoso estaba bajo custodia o si los investigadores sabían de algún motivo. No proporcionó los nombres de los fallecidos.

El oficial instó a la comunidad a dar información sobre el tiroteo.

El presidente Joe Biden fue informado sobre el tiroteo, de acuerdo con la Casa Blanca. Agregó que el jefe de Estado monitorea de cerca la situación y que habló con funcionarios locales y fuerzas del orden para ofrecer apoyo.

Biden pidió nuevamente al Congreso tomar acciones para un mayor control de armas.