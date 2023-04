Vinicio Castilla, feliz de regresar a La Laguna

El simbólico lanzamiento de la primera bola, en el juego inaugural de los Algodoneros del Unión Laguna, estará a cargo de una leyenda viviente del beisbol mexicano, el oaxaqueño Vinicio Castilla, quien conectó 320 jonrones en Ligas Mayores, la máxima cifra para un pelotero azteca, en la Gran Carpa. “El Criminal” se reunió ayer con la directiva y prensa de los Algodoneros del Unión Laguna, y se dijo contento de regresar a La Laguna, luego de más de 30 años sin pisar esta tierra: “Desde 1989 no estaba aquí, gracias a mi amigo Guillermo Murra que me hizo la invitación, muy contento de estar y convivir con ustedes, después de 1989 que no veía a toda la afición de los Algodoneros, un gusto ver a mucha gente que me vio jugar aquí en Torreón cuando era parte de los Saraperos de Saltillo. Se acordaban que era muy jovencito y flaquito. Desde entonces siempre tuve el sueño de llegar a Grandes Ligas”.

Actualmente, “Vinny” trabaja como asesor de la gerencia en los Rockies de Colorado, en las Ligas Mayores, en el invierno dirigirá a los Sultanes de Monterrey y todo el año trabaja en torno al beisbol, pero no cierra la puerta a un día, ser manejador en la Liga Mexicana. “No descarto dirigir un día en Liga Mexicana de Beisbol, la verdad es que este deporte es mi vida, es mi pasión y me ha dado mucho gusto cómo ha crecido la Liga Mexicana, sus estadios, su nivel, claro que sería un honor venir a dirigir”, sentenció.