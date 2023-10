Esteban Villegas y Leticia Herrera presentan obras en conjunto

Con relación al título de la noticia que publicó El Siglo de Torreón el pasado lunes 16 de octubre en la portada de la "Sección E" La Laguna, en la cual se informa respecto de las obras que son ejecutadas en Gómez Palacio, DICE: "Son trabajos directos del municipio: LHA" pero DEBE DECIR: "Promociona Estado obras 100% Municipales".

Lo anterior en función de que la alcaldesa, Leticia Herrera Ale, no realizó la declaración que afirma el título; frase que tampoco se mencionó en el cuerpo del texto ni en su edición impresa ni en su versión digital, firmada por la reportera de la fuente.

El Gobierno del Estado informó el sábado a través de un comunicado oficial titulado "Juntos Esteban y Lety reconstruyen bulevares y calles en Gómez Palacio", sobre obras que se realizan en bulevares como Carlos Herrera Araluce y San Carlos. No obstante, ambas obras se ejercen con recursos 100 por ciento municipales, no estatales ni de forma bipartita y no arrancaron el pasado sábado -como da a entender el anuncio oficial- pues una inició hace 4 meses y la otra tiene al menos 3 semanas.

El gobernador, Esteban Villegas, durante su visita a Gómez Palacio, (para la cual no se convocó a medios de comunicación) admitió que ambas obras en los bulevares, Carlos Herrera y San Carlos, son ejecutadas con recursos municipales.

"Ya empezaron los trabajos de reconstrucción de la ciudad completa, están agarrando por supuesto prioridades por donde hay más tráfico y están haciendo un gran trabajo, pueden ver las máquinas, avanzan muy rápido, ya nos explicaron ahorita cómo, prácticamente en medio día, se avientan 5 mil metros cuadrados. Son trabajos directos de la Presidencia Municipal", dijo Villegas.

El gobernador declaró públicamente que en el futuro espera poder hacer obras estatales en Gómez Palacio.

"Es lo que la gente en Gómez Palacio estaba esperando; lo que le pidieron mucho a Lety, y a mí, pavimentar. Esto lo están haciendo con recursos 100% del Municipio. Yo espero en una segunda etapa ponerle recurso también del gobierno del Estado para poder hermosear Gómez Palacio por completo no solamente en el pavimento sino también en arbolado, que yo creo que ya en menos de un mes arrancamos un bulevar", dijo Villegas.

BULEVAR CARLOS HERRERA

Las obras de mejora integral del bulevar Carlos Herrera Araluce, están a cargo de la Dirección de Obras Públicas del Municipio e iniciaron a finales de junio pasado. Ahí se trabaja en 7.5 kilómetros.

BULEVAR SAN CARLOS

Fue el 4 de octubre de este año cuando personal de Obras Públicas del ayuntamiento realizó el cierre parcial del carril del bulevar San Carlos, del fraccionamiento San Antonio, para obras de pavimento.

PIDIÓ LHA PAQUETE DE OBRAS

La alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, aseguró durante el encuentro: "…Y pedirle al señor gobernador, en una próxima visita, un paquete de obras que quiero que el señor gobernador nos haga el honor de inaugurarlo, porque tenemos muchas cosas que dar, que hacer y decirles que vienen mejores tiempos y mejores cosas para Gómez Palacio", dijo Herrera Ale.

ANUNCIO OFICIAL CONFUSO

El que ambas obras sean ejercidas con recursos municipales es algo que, no obstante, no se reflejó en el anuncio promocionado por parte del Gobierno de Durango.

El boletín oficial menciona textualmente lo siguiente: "Juntos estamos reconstruyendo Gómez Palacio, y con Lety, le está regresando el brillo a este municipio", expresó el gobernador Esteban Villegas Villarreal al supervisar, los avances de la pavimentación de bulevares como el Carlos Herrera Araluce y San Carlos. El titular del Poder Ejecutivo, recordó que primero había que estabilizar a Durango, después reconstruirlo y luego iniciar los nuevos proyectos para todo el estado; ya empezaron los trabajos de reconstrucción de la ciudad completa y la idea es poder hermosear Gómez Palacio, no solamente en pavimento, sino también con arbolado".