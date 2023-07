Villar, férreo guardián de la ‘esquina caliente' de los Algodoneros

Experiencia de una década en las Grandes Ligas, respalda al hombre que cubre la "esquina caliente" con los Algodoneros del Unión Laguna, el dominicano Jonathan Villar, quien además de su buena defensiva, es uno de los baluartes de la artillería Guinda.

Actual cuarto bat en el Line Up, líder en carreras producidas y en bases robadas para los Algodoneros, Jonathan Rafael Villar, nacido en La Vega, República Dominicana, defiende la tercera almohadilla para el equipo Guinda que está en búsqueda de entrar a playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol por tercer año consecutivo. En el dug out de los Algodoneros, Villar brindó una entrevista exclusiva para El Siglo, en la que relató lo que ha sido su experiencia con los Algodoneros, en su primer año en el beisbol mexicano.salud, la clave

"Gracias a Dios, me he mantenido sano en una liga que mucha gente cree que es fácil, pero todo lo contrario, es un pitcheo muy difícil, temporadas en las que uno tiene que adaptarse de inmediato. Gracias a Dios he tenido buenos compañeros que me han ayudado mucho, buenos coaches también que me han brindado consejos para ajustarse lo mejor posible al pitcheo y finalmente de eso se trata, de hacer ajustes día a día para seguir mejorando y ayudando al equipo a ganar", mencionó el quisqueyano que hasta antes del juego de ayer, bateaba para .329.

No es común ver a un cuarto bat como líder de bases robadas de su equipo, pero Villar rompe ese molde al estafarse 18 almohadillas y liderar al equipo más agresivo de la liga en cuanto al corrido de bases, situación que atribuye al buen ambiente y confianza que ha encontrado en el clubhouse: "Eso es lo más importante, esa armonía, esa alegría, esa buena vibra que tienen los muchachos en el clubhouse, es incomparable. Eso es algo que te ayuda mucho, que puedes estar de 3 - 0 y te siguen dando el mismo apoyo, eso te ayuda a volver a la caja de bateo con el ánimo de dar un hit", describió.Otro aspecto que ha fascinado a Villar durante su periplo en la Liga Mexicana de Beisbol, es la afición de la Comarca Lagunera, que le ha brindado su apoyo desde prácticamente antes de que iniciara la temporada regular: "ha sido increíble, de verdad que la fanaticada de México, de Torreón, es muy ruidosa, ayuda bastante al equipo y eso nos sirve mucho a nosotros, nos ayuda a tener unión y esa fuerza de los fanáticos nos impulsa a seguir adelante", aseveró el bateador que se planta por ambos lados del plato.

Rumbo a playoffs

Con los playoffs en el horizonte, Villar se siente cómodo con las armas que actualmente tiene Unión Laguna y en base a su experiencia, asegura que los Guindas serán un rival de mucho cuidado: "Debemos seguir haciendo lo mismo, con la misma armonía, jugando fuerte contra todos los rivales, no importa que el otro equipo sea alto, sea bajo, sea mediano, mientras exista esa unión, vamos a seguir adelante. A los aficionados, les pido que nos sigan apoyando y que no tengan dudas de este equipo", finalizó.