Vigilará Canaco que no extorsionen a paisanos

La Cámara Nacional de Comercio, delegación Monclova, anunció que mantendrá un monitoreo permanente durante el periodo de vacaciones decembrinas para evitar que se cometan extorsiones y abusos hacia paisanos que crucen por la región Centro de Coahuila.

Armando De La Garza Gaytán, comisionado de turismo de Canaco, indicó que se tiene el compromiso y el apoyo de los alcaldes de la región para evitar que se cometan abusos y atropellos en contra de los connacionales que regresan de Estados Unidos a sus tierras de origen a pasar las fiestas navideñas.

Dijo que pese a ello, hay quejas y reportes de extorsiones, cometidos en su mayoría por elementos de cuerpos policíacos municipales y estatales.

Señaló que hace algunas semanas, elementos de Seguridad Pública tuvieron que devolver 800 dólares que habían extorsionado a unos paisanos.

Dijo que como éste hay otros reportes, pero no llegan a denuncias porque lo que los viajeros desean es llegar a sus tierras a pasar las fiestas navideñas y no quieren perder tiempo en el Ministerio Público formalizando una querella, de la que no tienen seguridad que ganarán.

Informó que ya cruzan los primeros viajeros por Coahuila a sus destinos en el interior de la República mexicana, e indicó que será a partir del 15 de diciembre cuando se incremente de manera exponencial el flujo de paisanos.

Expuso que algunos mexicanos residentes de Estados Unidos disfrutan de casi todo el mes de diciembre de vacaciones, y son quienes, desde finales de noviembre y principios del último mes del año inician su peregrinar a sus tierras de origen.

Pero la mayoría de los compatriotas radicados en el vecino país del norte descansa las últimas dos semanas de diciembre, y es a partir del día 15 de ese mes, cuando cruzan por el estado para ir a visitar a sus familias en México.