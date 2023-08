Viernes de estrenos musicales: Miley Cyrus, Rels B, Kenia Os y más se apoderan de tu playlist

Este viernes está cargado de varios estrenos musicales que todos querrán agregar a su playlist. Una lista amplia de lanzamientos llegan este 25 de septiembre, en la que artistas de diversos generos presentan nuevos temas que se apoderarán de las listas de popularidad, las tendencias de TikTok y los servicios de "streaming" como Spotify o Apple Music, así como la plataforma de videos, YouTube.

Los lanzamientos más destacados los tienes las exestrellas Disney Miley Cyrus y Selena Gomez, quienes rompen el silencio musical tras varios meses sin presentar nueva música. Por un lado, la exHannah Montana no había hecho promoción a su música desde que a principios del año estrenó su álbum Endless Summer Vacation, que viene acompañado del éxito mundial Flowers. Por su parte, Selena no había estrenado música en solitario desde hace tiempo, su último álbum data de 2020, cuando publicó Rare; mientras que en 2021 lanzó su EP en español Revelación.

Otra que regresa con un nuevo tema pop es Kenia Os, quien sigue disfrutando del éxito de su tema viral Malas Decisiones, que viene en su segundo álbum de estudio, K-23, con el que se encuentra de gira.

También hay estrenos de regional mexicano, como la esperada colaboración entre Manuel Turizo y Grupo Frontera en el tema De Lunes a Lunes.

Otras canciones como la colaboración entre Aitana y Rels B han llamado la atención en redes sociales.

A continuación te presentamos los temas imperdibles de este viernes de estrenos musicales:

Selena Gomez- Single Soon.

Miley Cyrus- Used To Be Young

Manuel Turizo y Grupo Frontera- De lunes a lunes

Kenia Os- Lovelove U

Aitana y Rels B- miamor

Blackpink- The Girls

Mon Laferte- Tenochtitlán

Iggy Azalea- Money Come

Feid y Icon- Ferxxo 151