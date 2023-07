VIDEO: Sergio Mayer se lleva gran susto tras caída de rayo cerca de La Casa de los Famosos 

La tarde del martes cayó un fuerte aguacero en La Casa de los Famosos México y algunos de los participantes aprovecharon para salir a disfrutar de la lluvia, sin embargo, fue Sergio Mayer quien mientras estaba dentro de la alberca, se llevó un susto al ver y escuchar de cerca la caída de un rayo.

Después de permanecer un rato sentado bajo la tormenta, Sergio Mayer decidió entrar a la alberca, donde incluso se le veía derramando algunas lágrimas y en momentos cubriendo su rostro, pero el sonido y la luz de un rayo que cayó a un costado de La Casa de los Famosos México "hasta lo hizo rezar”.

Sergio Mayer decidió retirarse e ingresar de nuevo a la casa, donde además explicó que el motivo de sus lágrimas.

"Nunca lo había hecho. Y dije, 'a mis 57 años por qué nunca había hecho estas cosas', y se los pregunto a ustedes. ¿cuándo fue la última vez que salieron a mojarse junto con sus hijos? o ¿lo han hecho alguna vez? creo que nunca lo había hecho, agradezco a la vida de diera la oportunidad de finalmente sentirlo, tenía muchas ganas de hacerlo (...) me entró esa nostalgia y la culpa de decir, 'porque nunca me he consentido'".

Además de Mayer, Wendy, Emilio, Nicola y Poncho de Nigris decidieron salir a la lluvia y divertirse por un rato en el encierro que viven dentro de la competencia por cuatro millones de pesos, donde apenas ha transcurrido el primero de los dos meses que deberán permanecer ahí de no ser eliminados.