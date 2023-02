VIDEO: Senadora de Morena le hace a la torera y termina embestida

A través de redes sociales, se hizo viral un video de la senadora Lucía Trasviña, de Morena, en el que se observa cómo una vaquilla la embiste mientras ella se animó a torear.

La legisladora de Baja California aclaró que el video "ya tiene bastante tiempo", y contó que cuando estaba en una comida con amigos se animó a torear.

"Pero no calculé bien, sin embargo el accidente no pasó a mayores, me levanté y seguí toreando sin cobardía", dijo la legisladora.

Ante la viralización del video, Trasviña agradeció a quienes le escribieron para preguntar cómo estaba.

Trasviña agradeció a quienes le escribieron para preguntar cómo estaba. (ESPECIAL)