VIDEO: Rapero arrastra a fan en concierto y pide que la pateen

El nombre de Johnathan Jamall Porter, mejor conocido en el mundo de la música como Blueface, se encuentra en tendencia en las redes sociales luego de que el rapero estadounidense "enloqueció" durante un concierto que realizó el pasado domingo, en un club de Utah.

En redes sociales fueron difundidos algunos videos donde se observa al rapero arrastrando a una mujer de melena rubia, ya que supuestamente le había aventado un hielo.

Este hecho causó el enojo de Jhonatan, quien no dudó en invitar a la mujer a pasar al escenario, pero no para algo bueno, como la mayoría de los artistas suelen hacerlo, si no para arrojarla al piso y pedirle al público que la patearan y pisaran "como castigo."

De acuerdo con algunos testimonios del lugar, fue su novia quien acusó a la mujer de haberle arrojado el hielo.

Hasta el momento, el rapero no ha emitido ningún comunicado sobre el incidente ni tampoco se sabe si la mujer agredida levantó algún cargo en contra de éste.

Como era de esperarse, estos videos se han hecho viral en distintas plataformas como X, antes Twitter, lo que ha causado el enojo e indignación por parte de usuarios quienes han dejado varios comentarios como: "Hay que dejar de asistir a sus conciertos, no le importamos", "Ojalá la chica levanta cargos en contra de él", "Por eso se cayó Dababy. No puedes vencer a tus propios fans", "Le pagaron a esa chica para que actuara así porque ¿quién obtiene este tipo de ángulo en alta definición?, se lee en alguno de ellos.